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Иваново получило самое низкое место в экологическом рейтинге городов России
По мнению ОНФ, руководство города скрывает от общественности реальную экологическую обстановку
Составлен ежегодный «Экологический рейтинг российских городов – 2017». Он разработан экспертами Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды РФ. Всего в рейтинг вошли 103 города с население свыше 100 тысяч человек
Возглавили рейтинг Набережные Челны, на втором месте оказалась Казань. Оба города, по оценкам специалистов, оказались лучшими сразу по нескольким показателям: управлению в области охраны окружающей среды, качеству воды и энергопотреблению. Лидирующие позиции заняли также Воронеж, Магас, Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, Йошкар-Ола и Владикавказ. Москва оказалась на 16-м месте в рейтинге, Санкт-петербург - на 26-м.
Между тем более 30 городов рейтинге получили самое низкое место – 70-е – за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.
«По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды. В связи с этим эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге», - говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.
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Комментарии (4)
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- Makar37сегодня, 13:42Само собой.Давайте еще больше маршруток,ПАЗиков и БОГДАНов.
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- ЙЯdЪсегодня, 13:52Если ОНФ считает Магас и Горно-Алтайск городами с более чем 100тыс населением, то ...
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- Добрый22 минуты назадда ладно! Москва - 16 место по экологии?
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- Городской23 секунды назадПланомерное уничтожение деревьев, уничтожение зеленых насаждений и газонов, уничтожение автомобилями дворов, автопомойка с токсичными выхлопами, отработанным маслом - вот что такое Иваново.
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