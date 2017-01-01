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Новости

сегодня, 13:40

Иваново получило самое низкое место в экологическом рейтинге городов России

По мнению ОНФ, руководство города скрывает от общественности реальную экологическую обстановку


Составлен ежегодный «Экологический рейтинг российских городов – 2017». Он разработан экспертами Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды РФ. Всего в рейтинг вошли 103 города с население свыше 100 тысяч человек

Возглавили рейтинг Набережные Челны, на втором месте оказалась Казань. Оба города, по оценкам специалистов, оказались лучшими сразу по нескольким показателям: управлению в области охраны окружающей среды, качеству воды и энергопотреблению. Лидирующие позиции заняли также Воронеж, Магас, Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, Йошкар-Ола и Владикавказ. Москва оказалась на 16-м месте в рейтинге, Санкт-петербург - на 26-м.

Между тем более 30 городов рейтинге получили самое низкое место – 70-е – за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

«По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды. В связи с этим эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге», - говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.



ключевые слова: экология рейтинг ОНФ
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 13:42
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 13:52
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							Если ОНФ считает Магас и Горно-Алтайск городами с более чем 100тыс населением, то ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 22 минуты назад
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							да ладно! Москва - 16 место по экологии?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Планомерное уничтожение деревьев, уничтожение зеленых насаждений и газонов, уничтожение автомобилями дворов, автопомойка с токсичными выхлопами, отработанным маслом - вот что такое Иваново. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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