В Ивановской области девушка сорвалась с пятого этажа и разбилась насмерть

По официальной версии, она была сильно пьяна - ФОТО





Трагедия произошла рано утром (около 04.20) 18 ноября в Шуе. Как сообщает газета «Местный спрос» со ссылкой на начальника штаба МО МВД России «Шуйский» Яну Афанасьеву, 26-летняя девушка выпала из окна пятого этажа одного из домов на улице Вихрева и разбилась насмерть.

Согласно официальной версии, девушка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решила через окно забраться на крышу дома, но сорвалась.

Фото, на котором тот самый дом: «Местный спрос»

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