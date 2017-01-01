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В Ивановской области девушка сорвалась с пятого этажа и разбилась насмерть
По официальной версии, она была сильно пьяна - ФОТО
Трагедия произошла рано утром (около 04.20) 18 ноября в Шуе. Как сообщает газета «Местный спрос» со ссылкой на начальника штаба МО МВД России «Шуйский» Яну Афанасьеву, 26-летняя девушка выпала из окна пятого этажа одного из домов на улице Вихрева и разбилась насмерть.
Согласно официальной версии, девушка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решила через окно забраться на крышу дома, но сорвалась.
Фото, на котором тот самый дом: «Местный спрос»
ключевые слова: несчастный случай гибель
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- макссс49 минут назадесли версия реальная, то и хрен с ней
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