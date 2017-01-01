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Новости

сегодня, 12:47

Дела в отношении бывшей и нынешней глав Плеса дошли до суда

Статья - «Нецелевое использование бюджетных средств»


Приволжский районный суд рассматривает дела об административных нарушениях в отношении бывшей главы администрации Плеса Людмилы Метельковой и нынешней главы Ольги Орловой.

По нашей информации, в суд обратилась администрация Приволжского района по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности администрации Плеса. Было выявлено, что после сдачи домов для переселенцев плесская мэрия продолжала оплачивать счета за электроэнергию бюджетными деньгами. Были возбуждены административные дела по статье «Нецелевое использование бюджетных средств».

В отношении Людмилы Метельковой судебное преследование накануне было прекращено - за истечением срока давности. Он составляет год с момента нарушения. Рассмотрения административных материалов в отношении Ольги Орловой отложено до 30 ноября.



ключевые слова: бюджетные средства нецелевое использование суд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 13:04
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							есть "право" (для холопов), а есть "телефонное право", которое никто не отменял.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							А некто и не ждал что привлекут были предприняты все меры КОЕ КЕМ  чтобы уйти от ответственности так же как ГЕНДИРЕКТОР ЗАО ВАРЯГ УШЁЛ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ДАВНОСТИ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	 Статья - «Нецелевое использование бюджетных средств»
				

				

	    			
    
	    				
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