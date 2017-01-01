Дела в отношении бывшей и нынешней глав Плеса дошли до суда

Статья - «Нецелевое использование бюджетных средств»





Приволжский районный суд рассматривает дела об административных нарушениях в отношении бывшей главы администрации Плеса Людмилы Метельковой и нынешней главы Ольги Орловой.

По нашей информации, в суд обратилась администрация Приволжского района по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности администрации Плеса. Было выявлено, что после сдачи домов для переселенцев плесская мэрия продолжала оплачивать счета за электроэнергию бюджетными деньгами. Были возбуждены административные дела по статье «Нецелевое использование бюджетных средств».

В отношении Людмилы Метельковой судебное преследование накануне было прекращено - за истечением срока давности. Он составляет год с момента нарушения. Рассмотрения административных материалов в отношении Ольги Орловой отложено до 30 ноября.

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