Ивановец обокрал спящих пассажиров поезда «Москва-Кинешма»

Задержали злоумышленника сотрудники транспортной полиции





В дежурную часть Ивановского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника поезда «Москва-Кинешма». Он сообщил, что в пути следования поезда произошло хищение смартфонов у пассажиров одного из вагонов.

Когда поезд прибыл в Иваново транспортные полицейские, проводившие оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель областного центра, который возвращался домой после длительного отсутствия.

Было установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что ночью в вагоне все спали, со столиков мобильные телефоны, оставленные пассажирами – девочкой-подростком и сопровождающим ее преподавателем.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному ивановцу грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Ивановского ЛО МВД России на транспорте.

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