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Ивановец обокрал спящих пассажиров поезда «Москва-Кинешма»
Задержали злоумышленника сотрудники транспортной полиции
В дежурную часть Ивановского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника поезда «Москва-Кинешма». Он сообщил, что в пути следования поезда произошло хищение смартфонов у пассажиров одного из вагонов.
Когда поезд прибыл в Иваново транспортные полицейские, проводившие оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель областного центра, который возвращался домой после длительного отсутствия.
Было установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что ночью в вагоне все спали, со столиков мобильные телефоны, оставленные пассажирами – девочкой-подростком и сопровождающим ее преподавателем.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному ивановцу грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Ивановского ЛО МВД России на транспорте.
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Комментарии (2)
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- n-mary29сегодня, 12:56в третьем абзаце пропущены слова,смысл не понятен
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- ЙЯdЪсегодня, 13:53Такое ощущение, что ребята все реже читают свою писанину. В каждой новости такое.
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