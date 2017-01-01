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сегодня, 12:08
Мокрый снег стал причиной аварии на электросетях в Юрьевце
Большая часть города осталась без света и воды
Сегодня утром в Юрьевце Ивановской области из-за налипания мокрого снега на ветки деревьев произошел обрыв электрических проводов, сообщает газета «Волга». Верхняя и нижняя части города остались без света и воды.
К настоящему моменту практически везде электроснабжение восстановлено.
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