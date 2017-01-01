В Кинешме выберут лучшую волжскую Снегурочку

К участию в конкурсе приглашаются девушки в возрасте от 14 до 25 лет





В Кинешме стартует ежегодный открытый городской конкурс «Волжская Снегурочка». По словам организаторов, целью конкурса является создание образа Снегурочки, приобщение населения к традициям русской культуры, развитие народного творчества.

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и финал. Жюри оценивает оригинальность идеи и творческого замысла, соответствие содержания выступления выбранной теме, разнообразие игровых форм и методов, использование новогодних русских традиций и обрядов, игровой реквизит и умение работать с ним, а также умение общаться со зрителем, художественное и музыкальное оформление выступления.

К участию в конкурсе «Волжская Снегурочка» приглашаются девушки в возрасте от 14 до 25 лет. Победителю и дипломантам конкурса будут вручены дипломы и ценные призы.

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