В Иванове полицейский сбил пешехода

По факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов назначена служебная проверка - ФОТО







20 ноября в 20.45 сотрудник полиции в свободное от службы время, управляя личным автомобилем, у одного из домов на улице Куконковых областного центра сбил пешехода.

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. Водитель был трезв.

«По факту ДТП с участием сотрудника полиции руководством УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка. По ее итогам он будет привлечен к строгой дисциплинарной и административной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.



Фото: ВКонтакте / Автопартнер



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