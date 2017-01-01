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Новости

сегодня, 11:29

В Иванове полицейский сбил пешехода

По факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов назначена служебная проверка - ФОТО


20 ноября в 20.45 сотрудник полиции в свободное от службы время, управляя личным автомобилем, у одного из домов на улице Куконковых областного центра сбил пешехода.

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. Водитель был трезв.

«По факту ДТП с участием сотрудника полиции руководством УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка. По ее итогам он будет привлечен к строгой дисциплинарной и административной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: ДТП полицейский пешеход наезд служебная проверка
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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							А писали женщина за рулём была...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							у этого "полицейского" папа - высокий чин! Поэтому сразу определили, что водитель был трезв, для обычного смертного берут кровь на исследование и только через три дня дают заключение о наличии алкоголя в крови, а тут сразу определили! И не удивляйтесь если пешеход окажется во всем виноват, у него найдут 5 промиллей в крови, а в карманах патроны и героин. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							По фото не видно что там есть пешеходный переход								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николай Петренок								
							
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	       		В Иванове полицейский сбил пешехода
				
сегодня, 11:29

				

				В Иванове полицейский сбил пешехода 
								

					
	 По факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов назначена служебная проверка - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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