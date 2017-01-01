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В Иванове полицейский сбил пешехода
По факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов назначена служебная проверка - ФОТО
20 ноября в 20.45 сотрудник полиции в свободное от службы время, управляя личным автомобилем, у одного из домов на улице Куконковых областного центра сбил пешехода.
По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. Водитель был трезв.
«По факту ДТП с участием сотрудника полиции руководством УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка. По ее итогам он будет привлечен к строгой дисциплинарной и административной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.
Фото: ВКонтакте / Автопартнер
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Комментарии (4)
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- *******сегодня, 11:53А писали женщина за рулём была...
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- 1111сегодня, 12:13у этого "полицейского" папа - высокий чин! Поэтому сразу определили, что водитель был трезв, для обычного смертного берут кровь на исследование и только через три дня дают заключение о наличии алкоголя в крови, а тут сразу определили! И не удивляйтесь если пешеход окажется во всем виноват, у него найдут 5 промиллей в крови, а в карманах патроны и героин.
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- Crophopperсегодня, 12:16По фото не видно что там есть пешеходный переход
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- Николай Петреноксегодня, 14:39Ладно хоть не уволили, а то любят у нас шашкой бездумно махать.
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