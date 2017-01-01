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сегодня, 11:22
В Иванове будет создана ассоциация «Добрая воля»
По информации заместителя председателя комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации г. Иваново Игоря Баранова, в 2018 году в областном центре планируется проведение марафона «100 добрых дел», в котором примут участие дошкольные учреждения города.
Кроме этого, будет создана ассоциация волонтерских центров под названием «Добрая воля». Ее цель - объединение общественных организаций в единый центр добровольческих инициатив.
ключевые слова: волонтеры добровольцы ассоциация
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Комментарии (2)
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- Дурилосегодня, 12:41Дошкольники сделают "Сто добрых дел"? Переведут сотню бабушек через дорогу? Или одну сто раз? Дошкольников ещё самих надо переводить.
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- IvZсегодня, 13:23Ну, почему сразу 100 бабушек через дорогу переводить, хватит и того, что нарисуют 100 раз бабушку, которую переводят через дорогу. Администрация придумала "***", а отдуваться будут родители: красить, пилить, варить, таскать, ... А в отчете укажут дошколят.
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