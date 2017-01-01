В Иванове будет создана ассоциация «Добрая воля»





По информации заместителя председателя комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации г. Иваново Игоря Баранова, в 2018 году в областном центре планируется проведение марафона «100 добрых дел», в котором примут участие дошкольные учреждения города.

Кроме этого, будет создана ассоциация волонтерских центров под названием «Добрая воля». Ее цель - объединение общественных организаций в единый центр добровольческих инициатив.

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