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Новости

сегодня, 11:11

В Иванове подростки попались на краже антирадара из машины

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела


27-летняя жительница областного центра припарковала свою машину у одного из домов по улице Ярмарочной и на некоторое время отлучилась. А когда вернулась, увидела, что переднее стекло автомобиля разбито и из салона пропал антирадар. Девушка обратилась с заявлением в полицию.

По подозрению в совершении преступления сотрудники ДПС задержали двух 17-летних подростков. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и побои.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: подростки кража антирадар полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ивановец но не кран								
							
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  • сегодня, 11:33
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							В Росиии антиродары запрещины. За их наличие предусмотрено наказание.
    
Скорее всего украли радар-детектор, а это принципиально другое устройство.
    
Как обычно журналисты пишу неразобравшись.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 11:55
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							похоже что таки кран писал, судя по грамотности.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 13:04
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							Смешно и грустно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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