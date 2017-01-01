В Иванове подростки попались на краже антирадара из машины

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела





27-летняя жительница областного центра припарковала свою машину у одного из домов по улице Ярмарочной и на некоторое время отлучилась. А когда вернулась, увидела, что переднее стекло автомобиля разбито и из салона пропал антирадар. Девушка обратилась с заявлением в полицию.

По подозрению в совершении преступления сотрудники ДПС задержали двух 17-летних подростков. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и побои.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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