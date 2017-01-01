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Новости

сегодня, 10:58

В Иванове у детей от 7 до 14 лет наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ


На минувшей неделе в Иванове зарегистрирован 3831 случай ОРВИ. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Ивановской области, показатель заболеваемости по совокупному населению выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года, на 4,6%.

Заболеваемость выше эпидпорога у детей от 7 до 14 лет - на 24,46%, и у взрослых - на 10,05%. Среди детей в возрастных группах от 0 до 2 лет и с 3 до 6 лет показатель заболеваемости ОРВИ ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.

Групповой заболеваемости в коллективах не регистрировалась.

В целом по области за неделю ОРВИ заболело 5483 человека, что ниже эпидпорога среди всех возрастных групп населения.



ключевые слова: инфекция ОРВИ
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