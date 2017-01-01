Ивановские студенты на спор украли пальму

Криминальный инцидент произошел в одном из торговых центров города





В полицию поступило заявление от работника от одного из ивановских торговых центров. Женщина сообщила, что из холла торгово-развлекательного центра неизвестные похитили декоративную пальму.

Прибывшие на место происшествия оперативники опросили персонал центра и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в холле. И вскоре установили личности подозреваемых в краже и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались трое студентов ивановских колледжей 18 и 19 лет. В содеянном они признались и написали явки с повинной. Полицейским юноши пояснили, что украли пальму на спор. Похищенное дерево у них изъято и будет возвращено законным владельцам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

поделиться ссылкой:

