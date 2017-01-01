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Ивановские студенты на спор украли пальму
Криминальный инцидент произошел в одном из торговых центров города
В полицию поступило заявление от работника от одного из ивановских торговых центров. Женщина сообщила, что из холла торгово-развлекательного центра неизвестные похитили декоративную пальму.
Прибывшие на место происшествия оперативники опросили персонал центра и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в холле. И вскоре установили личности подозреваемых в краже и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались трое студентов ивановских колледжей 18 и 19 лет. В содеянном они признались и написали явки с повинной. Полицейским юноши пояснили, что украли пальму на спор. Похищенное дерево у них изъято и будет возвращено законным владельцам.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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Комментарии (3)
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- Мусясегодня, 10:57В наше время на спор мальчишки в завернутом одеяле бегали за пивом из общежития, пугая своим видом прохожих...Без криминала и весело... А эти чудики теперь себе возможно и условный срок заработали
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- Дурилосегодня, 12:48По логике, если на спор украли, то сразу бы и вернули на место. Показали удаль и ладно. А так брешут. Наверное пожить на ней хотели. Зов предков обострился.
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 13:07Смешно и грустно. Хорошо хоть не на "мокруху" спорили Было у отца четыре сына: двое умных, а трое студентов ивановских колледжей 18 и 19 лет.
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