Две 18-летние девушки и мужчина попали под колеса машин в Ивановской области

В двух случаях водители с места ДТП скрылись





20 ноября под колеса машин попали сразу три пешехода. Около 9 утра на улице Социалистической в Тейкове водитель «Ситроена», выезжая с прилегающей территории, сбил 18-летнюю девушку, которая шла по тротуару. С ушибом лодыжки ее доставили в местную ЦРБ.

Еще одну 18-летнюю девушку сбили вечером в Иванове на улице Демьяна Бедного. Когда она переходила нерегулируемую «зебру», на нее наехал автомобиль «Лада Гранта». Водитель с места ДТП скрылся, но позднее был найден и задержан дорожными полицейскими. Девушка получила ушиб голени.

Также на нерегулируемом пешеходном переходе в Иванове под машину попал 47-летний мужчина. На этот раз – на улице Любимова. И также водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД.

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