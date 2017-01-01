В Иванове приостановлен ямочный ремонт дорог

В связи с неблагоприятными погодными условиями





По сообщению городского управления благоустройства, в областном центре приостановлены работы по ямочному ремонту проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси, а также планировка покрытия грейдером. Причина – неблагоприятные погодные условия.

Капремонт Вокзальной площади и улицы Станкостроителей продолжается.

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