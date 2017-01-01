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Новости

сегодня, 10:12

В Иванове приостановлен ямочный ремонт дорог

В связи с неблагоприятными погодными условиями


По сообщению городского управления благоустройства, в областном центре приостановлены работы по ямочному ремонту проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси, а также планировка покрытия грейдером. Причина – неблагоприятные погодные условия.

Капремонт Вокзальной площади и улицы Станкостроителей продолжается.



ключевые слова: дороги ямочный ремонт
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 13:09
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							А мне даже лучше: я на внедорожнике езжу! Зря что-ли покупал и деньги платил? В России проще купить внедорожник, чем отремонтировать дороги (М. Задорнов). Хороший был человек и юморист- царство небесное ему!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 48 минут назад
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							разве снег и дождь когда нибудь мешали дорожникам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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