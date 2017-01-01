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сегодня, 10:12
В Иванове приостановлен ямочный ремонт дорог
В связи с неблагоприятными погодными условиями
По сообщению городского управления благоустройства, в областном центре приостановлены работы по ямочному ремонту проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси, а также планировка покрытия грейдером. Причина – неблагоприятные погодные условия.
Капремонт Вокзальной площади и улицы Станкостроителей продолжается.
ключевые слова: дороги ямочный ремонт
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Комментарии (2)
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 13:09А мне даже лучше: я на внедорожнике езжу! Зря что-ли покупал и деньги платил? В России проще купить внедорожник, чем отремонтировать дороги (М. Задорнов). Хороший был человек и юморист- царство небесное ему!
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- макссс48 минут назадразве снег и дождь когда нибудь мешали дорожникам?
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