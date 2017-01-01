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Новости

вчера, 18:42

Департамент культуры Ивановской области заключил соглашение с Музеем Победы

ФОТО


В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума между департаментом культуры и туризма Ивановской области и Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музеем Победы) заключено соглашение о совместной деятельности по сохранению исторической памяти о Великой Победе и патриотическому воспитанию гражданского общества в РФ.

Соглашение заключено в целях реализации на территории региона широкомасштабного проекта «Территория Победы» по подготовке празднования 75-ой годовщины Великой Победы на федеральном и региональном уровнях. В том числе с привлечением филиальной и партнерской сети музея, состоящей более чем из 160 музеев в регионах России.

Также подписан договор о сотрудничестве Музея Победы и Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Проект предусматривает проведение экскурсионных маршрутов, конференций, акций и проектов Музея Победы в Ивановской области.



ключевые слова: Музей Победы соглашение проект
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