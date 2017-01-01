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Новости

вчера, 17:58

Областное родительское собрание пройдет в театре кукол


21 ноября с 12.00 до 14.00 в Ивановском театре кукол состоится областное родительское собрание «Воспитание сотворчеством». В мероприятии примут участие более 200 представителей родительской общественности из всех муниципальных образований региона.

Тема этого родительского собрания - интеграция искусства и процесса воспитания. Участникам на примере театрального представления будут продемонстрированы воспитательные ресурсы двух процессов: восприятия предметов (актов) искусства и непосредственной творческой деятельности детей и взрослых.

В рамках собрания специалисты-психологи и педагоги поделятся с родителями опытом использования элементов театрального искусства в процессе воспитательной и коррекционной работы с детьми.



ключевые слова: родительское собрание
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