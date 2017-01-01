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вчера, 17:32
В Ивановской области в цехе для производства игрушек произошел пожар
Площадь пожара составила 50 квадратных метров
Сообщение о возгорании на улице Социалистической в Фурманове поступило на пульт дежурного сегодня в 11.40. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение в цехе на первом этаже.
В результате пожара огнем была повреждена продукция и сырье для производства игрушек на площади 50 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекались 30 человек и 10 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
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