В Ивановской области в цехе для производства игрушек произошел пожар

Площадь пожара составила 50 квадратных метров





Сообщение о возгорании на улице Социалистической в Фурманове поступило на пульт дежурного сегодня в 11.40. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение в цехе на первом этаже.

В результате пожара огнем была повреждена продукция и сырье для производства игрушек на площади 50 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 30 человек и 10 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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