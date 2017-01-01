Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 17:32

В Ивановской области в цехе для производства игрушек произошел пожар

Площадь пожара составила 50 квадратных метров


Сообщение о возгорании на улице Социалистической в Фурманове поступило на пульт дежурного сегодня в 11.40. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение в цехе на первом этаже.

В результате пожара огнем была повреждена продукция и сырье для производства игрушек на площади 50 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 30 человек и 10 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.



ключевые слова: пожар цех игрушки МЧС
  • оцените новость:
  • (0)
  • 785
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации