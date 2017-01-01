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вчера, 17:09

В Кинешме пройдет открытый турнир «Покорение Эвереста»


2 декабря в Кинешме на базе спортшколы имени олимпийского чемпиона С. Клюгина состоится открытый турнир по прыжкам в высоту «Покорение Эвереста». К участию приглашаются мальчики и девочки 2005-2006 года рождения; младшие юноши и девушки 2003-2004 годов рождения; старшие юноши и девушки 2001-2002 годов рождения; мужчины и женщины 2000 года рождения и старше. Начало соревнований – в 10.00.

«Через «Покорение Эвереста» прошло немало известных спортсменов. Это чемпион XXVII Олимпиады в Сиднее С. Клюгин, олимпийская чемпионка Афин Т. Лебедева, призеры Олимпийских игр в Пекине А. Чичерова и Я. Рыбаков, серебряный призёр чемпионата мира А. Терешин и другие известные спортсмены», - говорится в сообщении кинешемской мэрии.



ключевые слова: спорт прыжки в высоту турнир
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