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Новости

вчера, 16:55

В Ивановской области гендиректор УК оплатила свои штрафы деньгами компании

В суде свою вину женщина так и не признала


Преступление было совершено в декабре 2014 года в Юрьевецком районе. Генеральный директор ОАО «Домоуправление» перечислила с расчетного счета возглавляемой ею управляющей компании 50 тысяч рублей для оплаты наложенных Росприроднадзором на нее как на должностное лицо административных штрафов.

В ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления она не признала.

В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд признал женщину виновной в растрате и взыскал с нее в пользу УК причиненный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

ключевые слова: управляющая компания штрафы растрата суд приговор
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									jhhgg								
							
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  • вчера, 17:23
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							 НИ ЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО ДА ТАКИМ СПОСОБОМ НЕ ТОЛЬКО ОДИН ДИРЕКТОР УК ОПЛАЧИВАЕТ СВОИ ШТРАФЫ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • вчера, 17:52
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    • 
										+1
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							И не только директоры УК так оплачивают штрафы. Еще есть другой способ, который вроде бы не противозаконный, но по сути такой же преступный. Виновнику выписывают премию для оплаты штрафа. Это легко проследить, но на это проверяющие никогда внимание не обращают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									один из нас								
							
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  • вчера, 18:30
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							А надо бы и на это смотреть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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