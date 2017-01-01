В Ивановской области гендиректор УК оплатила свои штрафы деньгами компании

В суде свою вину женщина так и не признала





Преступление было совершено в декабре 2014 года в Юрьевецком районе. Генеральный директор ОАО «Домоуправление» перечислила с расчетного счета возглавляемой ею управляющей компании 50 тысяч рублей для оплаты наложенных Росприроднадзором на нее как на должностное лицо административных штрафов.

В ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления она не признала.

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В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд признал женщину виновной в растрате и взыскал с нее в пользу УК причиненный ущерб в размере 50 тысяч рублей.