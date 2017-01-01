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вчера, 16:55
В Ивановской области гендиректор УК оплатила свои штрафы деньгами компании
В суде свою вину женщина так и не признала
Преступление было совершено в декабре 2014 года в Юрьевецком районе. Генеральный директор ОАО «Домоуправление» перечислила с расчетного счета возглавляемой ею управляющей компании 50 тысяч рублей для оплаты наложенных Росприроднадзором на нее как на должностное лицо административных штрафов.
В ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления она не признала.В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд признал женщину виновной в растрате и взыскал с нее в пользу УК причиненный ущерб в размере 50 тысяч рублей.
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Комментарии (3)
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- jhhggвчера, 17:23НИ ЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО ДА ТАКИМ СПОСОБОМ НЕ ТОЛЬКО ОДИН ДИРЕКТОР УК ОПЛАЧИВАЕТ СВОИ ШТРАФЫ.
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- Наталивчера, 17:52И не только директоры УК так оплачивают штрафы. Еще есть другой способ, который вроде бы не противозаконный, но по сути такой же преступный. Виновнику выписывают премию для оплаты штрафа. Это легко проследить, но на это проверяющие никогда внимание не обращают.
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- один из насвчера, 18:30А надо бы и на это смотреть.