Вынесен приговор бывшему заму главврача ОДКБ

Она признана виновной в получении взятки окнами





Вынесен приговор в отношении бывшего заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам Ивановской областной детской клинической больницы. Екатерина Седых признана виновной в получении взятки в значительном размере.

Судом установлено, что в 2016 году Седых обратилась к предпринимателю, выполнявшему работы по техническому обслуживанию окон в медицинском учреждении, с просьбой безвозмездно заменить окна в ее квартире. Взамен обещала ускорить оплату работ по госконтрактам, а также способствовать заключению с его организацией контрактов в будущем. Предприниматель согласился и оплатил установку пластиковых окон в квартире заместителя главного врача ОДКБ общей стоимостью 107 тысяч рублей.

Подсудимая полностью признала вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

В итоге суд приговорил Е. Седых к штрафу в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области. Кроме того, она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.

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