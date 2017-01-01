Новости
Вынесен приговор бывшему заму главврача ОДКБ
Она признана виновной в получении взятки окнами
Вынесен приговор в отношении бывшего заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам Ивановской областной детской клинической больницы. Екатерина Седых признана виновной в получении взятки в значительном размере.
Судом установлено, что в 2016 году Седых обратилась к предпринимателю, выполнявшему работы по техническому обслуживанию окон в медицинском учреждении, с просьбой безвозмездно заменить окна в ее квартире. Взамен обещала ускорить оплату работ по госконтрактам, а также способствовать заключению с его организацией контрактов в будущем. Предприниматель согласился и оплатил установку пластиковых окон в квартире заместителя главного врача ОДКБ общей стоимостью 107 тысяч рублей.
Подсудимая полностью признала вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
В итоге суд приговорил Е. Седых к штрафу в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области. Кроме того, она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.
- оцените новость:
-
(2)
- 2132
- 5
Комментарии (5)
-
- vofchikвчера, 16:39Натурой взяла.
-
- ivnff37вчера, 16:40Работаем!
-
- антуанвчера, 17:17А мужа то из ГиБДД не уволили?
-
- jhhggвчера, 17:27ТЫ НЕ ЛОВОК ДАЙКА Я.
-
- Donald Tram Tararamвчера, 23:06Теперь я знаю , что откуда взят термин ОДКБ