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Новости

вчера, 16:35

Вынесен приговор бывшему заму главврача ОДКБ

Она признана виновной в получении взятки окнами


Вынесен приговор в отношении бывшего заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам Ивановской областной детской клинической больницы. Екатерина Седых признана виновной в получении взятки в значительном размере.

Судом установлено, что в 2016 году Седых обратилась к предпринимателю, выполнявшему работы по техническому обслуживанию окон в медицинском учреждении, с просьбой безвозмездно заменить окна в ее квартире. Взамен обещала ускорить оплату работ по госконтрактам, а также способствовать заключению с его организацией контрактов в будущем. Предприниматель согласился и оплатил установку пластиковых окон в квартире заместителя главного врача ОДКБ общей стоимостью 107 тысяч рублей.

Подсудимая полностью признала вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

В итоге суд приговорил Е. Седых к штрафу в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области. Кроме того, она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.



ключевые слова: взятка коррупция больница суд приговор
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 16:39
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							Натурой взяла. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivnff37								
							
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  • вчера, 16:40
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							Работаем!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									антуан								
							
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  • вчера, 17:17
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							А мужа то из ГиБДД не уволили?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 17:27
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							ТЫ НЕ ЛОВОК ДАЙКА Я.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 23:06
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							Теперь я знаю , что откуда взят термин ОДКБ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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