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Новости

вчера, 16:16

Иваново и столица Бахрейна могут стать городами-побратимами

Состоялась встреча ивановского мэра и посла Королевства Бахрейн - ФОТО


19 ноября глава Иванова Владимир Шарыпов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмедом Аль-Саати. Встреча состоялась в библиотечном зале Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Во встрече принимали участие врио директора департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин и директор «Текстильного салона» Светлана Разина.

В ходе переговоров участники обсудили развитие взаимоотношений в экономической сфере между городом Иваново и Королевством Бахрейн.

В частности, речь шла о перспективах взаимодействия в торговых и инвестиционных направлениях. Владимир Шарыпов выразил заинтересованность в организации поставок продукции ивановских предприятий, работающих в сфере лёгкой промышленности, текстиля и машиностроения, на рынок Бахрейна. По словам представителя Арабского Королевства, предприятия города Иваново могут быть интересны ближневосточным инвесторам.

В ходе общения была достигнута договорённость о продолжении переговоров с целью организации приезда в Иваново бизнес-миссии предпринимателей Бахрейна в будущем году. Также Ахмед Аль-Саати пригласил ивановских предпринимателей активно участвовать в различных выставках и конференциях, проводимых в Королевстве, с целью продвижения своих товаров и услуг. «Как наша столица являться культурным и туристическим центром стран Персидского залива, так и город Иваново, географически удачно расположенный, является воротами в города Золотого кольца» - отметил он. По этой причине есть огромная перспектива для туристического направления, особенно в связи с получением ивановским аэропортом статуса международного и развитием авиасообщения в перспективе.

«Мне понравился город, его гостеприимная атмосфера. Праздник красоты и высокой моды, сравнимой и даже превосходящей европейскую (о «Текстильном салоне»). Я обязательно приеду сюда в один из уикендов со своей семьёй», - в заключение встречи отметил посол.

Следующая официальная встреча должна состояться в марте 2018 года. На ней пойдёт речь о возможном заключении побратимства столицы Королевства города Манама и города Иваново.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: Бахрейн Манама Иваново города-побратимы
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 16:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ура!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • вчера, 19:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							По-моему, этот посол в свободное время шаурмой торгует в лаоьке "У дяди Нурика"...
    
Сколько денег списали на подарки и банкет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
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  • вчера, 16:31
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    • 
										+1
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							Для Иваново больше подойдет город-побратим Калькутта или  из городов Центральной Африки (дороги, грязь, транспорт личный и общественный,...).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • вчера, 16:47
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    • 
										+1
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							Прокотил бы Ахмеда в маршрутке или ПАЗике. Он бы явно  охренел бы)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 16:54
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										-1
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							Т.е., помимо ДАМа у нас тут уже и дипкорпус дачки присматривает потихоньку? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • вчера, 22:38
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										+1
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							Клонёнок, лучше кинотеатр Лодзь переименовать в Манаму. :) Патриотичней надо быть. :) А то опять на Дмитрия Анатольевича бочку накатил. :) Огнеметов у нас на всех хватит и мы жители богородского встанем плечом к плечу с росгвардейцами за домик уточки премьера. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 40 минут назад
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										0
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							Нда, тужился-тужился, и вытужил наконец. :) Домик уточки ФСО охраняет, а не Росгвардия. :) Тебе не то что огнемёт, тебе и зажигалка-то одноразовая не положена, по состоянию здоровья. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я знаю								
							
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  • вчера, 22:38
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    • 
										+1
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							Я знаю. Шарыпов на орден дружбы народов зарабатывает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBП								
							
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  • вчера, 23:06
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    • 
										+1
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							Это вряд ли.
    
"На территории королевства размещена главная оперативная база Пятого флота США в Джуффэйре, около Манамы".(с)
    
С врагами дружим? Пятая колонна?:)
    
Да нет. Скорее всего на халяву омаров да черепахового супа похавать.
    
"В прибрежных водах водится ок. 400 видов рыб, в том числе промысловых. Распространены морские черепахи. Коралловые рифы изобилуют крабами, омарами, креветками, моллюсками, в том числе жемчужницами. Большое видовое разнообразие кораллов (более 2000 видов).(с)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я знаю								
							
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  • вчера, 22:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А заодно новая морковка ивановцам вместо комбината синтетического волокна. Ну и выборы в марте. Маленькая лепта в  копилку выборов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Петров								
							
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  • вчера, 23:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							чей то  мелко  -    столица Бахрейна
    
надо  бы  на Дубай   замахнуться 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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