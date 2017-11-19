Иваново и столица Бахрейна могут стать городами-побратимами

Состоялась встреча ивановского мэра и посла Королевства Бахрейн - ФОТО





19 ноября глава Иванова Владимир Шарыпов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмедом Аль-Саати. Встреча состоялась в библиотечном зале Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Во встрече принимали участие врио директора департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин и директор «Текстильного салона» Светлана Разина.

В ходе переговоров участники обсудили развитие взаимоотношений в экономической сфере между городом Иваново и Королевством Бахрейн.

В частности, речь шла о перспективах взаимодействия в торговых и инвестиционных направлениях. Владимир Шарыпов выразил заинтересованность в организации поставок продукции ивановских предприятий, работающих в сфере лёгкой промышленности, текстиля и машиностроения, на рынок Бахрейна. По словам представителя Арабского Королевства, предприятия города Иваново могут быть интересны ближневосточным инвесторам.

В ходе общения была достигнута договорённость о продолжении переговоров с целью организации приезда в Иваново бизнес-миссии предпринимателей Бахрейна в будущем году. Также Ахмед Аль-Саати пригласил ивановских предпринимателей активно участвовать в различных выставках и конференциях, проводимых в Королевстве, с целью продвижения своих товаров и услуг. «Как наша столица являться культурным и туристическим центром стран Персидского залива, так и город Иваново, географически удачно расположенный, является воротами в города Золотого кольца» - отметил он. По этой причине есть огромная перспектива для туристического направления, особенно в связи с получением ивановским аэропортом статуса международного и развитием авиасообщения в перспективе.

«Мне понравился город, его гостеприимная атмосфера. Праздник красоты и высокой моды, сравнимой и даже превосходящей европейскую (о «Текстильном салоне»). Я обязательно приеду сюда в один из уикендов со своей семьёй», - в заключение встречи отметил посол.

Следующая официальная встреча должна состояться в марте 2018 года. На ней пойдёт речь о возможном заключении побратимства столицы Королевства города Манама и города Иваново.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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