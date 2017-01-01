Станислав Воскресенский рассказал, кого намерен пригласить на работу в правительство Ивановской области

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Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в интервью журналистам рассказал, кого намерен пригласить на работу в региональное правительство. Речь – о финалистах всероссийского конкурса «Лидеры России».

«Лидеры России» - открытый конкурс для руководителей нового поколения. Конкурс проводится в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина Администрацией Президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. От Ивановской области на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России» подано 935 заявок.

«Мы внимательно следим за ивановцами - участниками кадрового проекта «Лидеры России». Этот конкурс – для активных людей, которые хотят добиться успехов, реализовать себя, и мы заинтересованы именно такие кадры привлекать на работу в органы власти. Безусловно, участники, которые выйдут в финальную стадию конкурса, будут востребованы, и мы будем помогать им с трудоустройством. Некоторых из них я намерен пригласить на работу в правительство Ивановской области», - отметил Станислав Воскресенский.

Цель нового всероссийского кадрового проекта, который будет реализовываться на постоянной основе, - выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Прием заявок на конкурс стартовал 11 октября, сейчас продолжается этап дистанционного отбора. Конкурсанты уже прошли тесты на общий уровень знаний, числовые и вербальные способности, после которых те, кто показал наилучшие результаты, были допущены к следующему испытанию – тесту на управленческий потенциал. От Ивановской области этот этап преодолели 47 человек. По условиям конкурса участники, успешно прошедшие дистанционный отбор, получат приглашение на полуфиналы в федеральных округах. Финал конкурса состоится в Москве в начале 2018 года.

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