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Станислав Воскресенский рассказал, кого намерен пригласить на работу в правительство Ивановской области
Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в интервью журналистам рассказал, кого намерен пригласить на работу в региональное правительство. Речь – о финалистах всероссийского конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» - открытый конкурс для руководителей нового поколения. Конкурс проводится в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина Администрацией Президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. От Ивановской области на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России» подано 935 заявок.
«Мы внимательно следим за ивановцами - участниками кадрового проекта «Лидеры России». Этот конкурс – для активных людей, которые хотят добиться успехов, реализовать себя, и мы заинтересованы именно такие кадры привлекать на работу в органы власти. Безусловно, участники, которые выйдут в финальную стадию конкурса, будут востребованы, и мы будем помогать им с трудоустройством. Некоторых из них я намерен пригласить на работу в правительство Ивановской области», - отметил Станислав Воскресенский.
Цель нового всероссийского кадрового проекта, который будет реализовываться на постоянной основе, - выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Прием заявок на конкурс стартовал 11 октября, сейчас продолжается этап дистанционного отбора. Конкурсанты уже прошли тесты на общий уровень знаний, числовые и вербальные способности, после которых те, кто показал наилучшие результаты, были допущены к следующему испытанию – тесту на управленческий потенциал. От Ивановской области этот этап преодолели 47 человек. По условиям конкурса участники, успешно прошедшие дистанционный отбор, получат приглашение на полуфиналы в федеральных округах. Финал конкурса состоится в Москве в начале 2018 года.
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О проделанной работе за Октябрь месяц 2017год.
Уважаемые Друзья Товарищи.
Хочу Вам сообщить, что происходит в действительности. Неизвестно, зачем приехал исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский друг Кудрина где только не работал, не большой срок, негде не сработался. Присланный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Постоянно у правительства проводятся, митинги много не довольных жителей Ивановской области с деятельностью чиновников по проблемам: строительстве жилых домов, долгостроях, девяти объектов сроком до 2021 года (ждать три года), продолжительное подключение коммуникаций к новым жилым домам.
Проблемам вывоза мусора в Наволоках.
Областная Администрация Ивановской области, хочет пересчитать тариф, за вывоз мусора. Администрация Ивановской области при помощи прокуратуры Ивановской области обратилась Верховный суд страны, что бы Верховный суд страны по иску прокуратуры Ивановской области уже признал частично недействующей региональную схему обращения с отходами. Теперь вывоз мусора возможно будет стоить до 104 рублей с одного человека. При действующим в настоящем времени департаменте, энергетики и тарифов Ивановской области.
Обещают по ставить на рельсы скоростной электропоезд Ласточку не известно сколько лет будет длится электроснабжение железных дорог в Ивановской области. Электроснабжение железных дорог планировалось ещё в советское время.
Не могут восстановить много лет окружную дорогу на ул. Станкостроителей, за двадцать пять лет капитализма.
Шарыпов Владимир мэр города Иваново защищает Само Регулируемую Организацию которая законно обворовывает население (земельные работы, проектные, строительные организации, инженерные изыскания, оценщиков и др). что приводит к тому что получается дорогостоящий квадратный метр жилой площади.
Разрушаются промышленные предприятия и Сельское Хозяйство.
Высшей школе дают преподаватели дают преподаватели задачу, с которой не может справится студент, другой преподаватель помогает решить за деньги.
Происходят финансовые махинации через посредника.
Не могут освоить денежные средства.
ГорКом КПРФ
Горбунов А.Г
Но по смыслу всё более-менее верно, не поспоришь.
"Росстат в октябре зафиксировал ускорение темпов снижения реальных доходов населения. По сравнению с октябрем 2016 года доходы снизились на 1,3%. Реальные располагаемые доходы населения снижаются в России четвертый год подряд."