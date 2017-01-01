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Новости

вчера, 15:44

Станислав Воскресенский рассказал, кого намерен пригласить на работу в правительство Ивановской области

ВИДЕО


Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в интервью журналистам рассказал, кого намерен пригласить на работу в региональное правительство. Речь – о финалистах всероссийского конкурса «Лидеры России».

«Лидеры России» - открытый конкурс для руководителей нового поколения. Конкурс проводится в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина Администрацией Президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. От Ивановской области на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России» подано 935 заявок.

«Мы внимательно следим за ивановцами - участниками кадрового проекта «Лидеры России». Этот конкурс – для активных людей, которые хотят добиться успехов, реализовать себя, и мы заинтересованы именно такие кадры привлекать на работу в органы власти. Безусловно, участники, которые выйдут в финальную стадию конкурса, будут востребованы, и мы будем помогать им с трудоустройством. Некоторых из них я намерен пригласить на работу в правительство Ивановской области», - отметил Станислав Воскресенский.

Цель нового всероссийского кадрового проекта, который будет реализовываться на постоянной основе, - выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Прием заявок на конкурс стартовал 11 октября, сейчас продолжается этап дистанционного отбора. Конкурсанты уже прошли тесты на общий уровень знаний, числовые и вербальные способности, после которых те, кто показал наилучшие результаты, были допущены к следующему испытанию – тесту на управленческий потенциал. От Ивановской области этот этап преодолели 47 человек. По условиям конкурса участники, успешно прошедшие дистанционный отбор, получат приглашение на полуфиналы в федеральных округах. Финал конкурса состоится в Москве в начале 2018 года.



ключевые слова: Станислав Воскресенский правительство области кадры
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Комментарии (33)

	


	

	

		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 15:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							простым смертным по 79-ФЗ и не светит! Опять блатные и приближенные! Как всегда - денег нет идите мимо!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 16:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ПРАВИЛЬНО! ПОДДЕРЖИВАЮ ГУБЕРНАТОРА! Давно пора "шарашку" разогнать! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									jhhgg								
							
    • 
							
  • вчера, 17:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Поддерживаю гнать за шею с пинками и перекрыть все входы  иначе не чем  не выкуришь этих тунеядцев.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • вчера, 22:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты теперь Волх Всеславич - богатырь? :) Судя по аве, :) Так ты из какой палаты, новенький чо-ля? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 16:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Часть посадили, часть развалили и они собственно ни причём? Устали, отдохните! Пора и честь знать! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • вчера, 16:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У нас в стране высокопоставленных чиновников из кабинета только вперед ногами выносят. На пенсии и не сидят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Горбунов								
							
    • 
							
  • вчера, 19:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							                                     Мой не большой доклад. 
    
                           О проделанной работе за Октябрь месяц 2017год.
    
                                     Уважаемые Друзья Товарищи.
    
   Хочу Вам сообщить, что происходит в действительности. Неизвестно, зачем приехал исполняющий обязанности  губернатора Ивановской области Станислав   Воскресенский друг Кудрина где только не работал, не большой срок, негде не сработался. Присланный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Постоянно у правительства проводятся, митинги много не довольных жителей Ивановской области с деятельностью чиновников по проблемам: строительстве жилых домов, долгостроях, девяти объектов сроком до 2021 года (ждать три года), продолжительное подключение коммуникаций к новым жилым домам.
    
   Проблемам вывоза мусора в Наволоках.
    
   Областная Администрация  Ивановской области, хочет пересчитать тариф, за вывоз мусора. Администрация Ивановской области при помощи прокуратуры Ивановской области обратилась Верховный суд страны, что бы   Верховный суд страны по иску прокуратуры Ивановской области уже признал частично недействующей региональную схему обращения с отходами. Теперь вывоз мусора возможно будет стоить до 104 рублей с одного человека. При действующим в настоящем времени департаменте, энергетики и тарифов Ивановской области. 
    
  Обещают  по ставить на рельсы скоростной электропоезд Ласточку не известно сколько лет будет длится  электроснабжение железных дорог в Ивановской области. Электроснабжение железных дорог планировалось ещё в советское время. 
    
  Не могут восстановить много лет окружную дорогу на ул. Станкостроителей, за двадцать пять лет капитализма. 
    
Шарыпов Владимир мэр города Иваново защищает Само Регулируемую Организацию которая законно обворовывает население  (земельные работы, проектные, строительные организации, инженерные изыскания, оценщиков и др). что приводит к тому что получается дорогостоящий квадратный метр жилой площади.
    
  Разрушаются промышленные предприятия и Сельское Хозяйство.
    
  Высшей школе дают преподаватели дают преподаватели задачу, с которой не может справится студент, другой преподаватель помогает решить за деньги.
    
   Происходят финансовые махинации через посредника.  
    
   Не могут освоить денежные средства.
    

    

    
                                                                              ГорКом КПРФ
    
                                                                              Горбунов А.Г
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 19:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ДУРАК ТЫ! И БЛАГОДАРЯ ТАКИМ КОММУНИСТАМ НАША ОБЛАСТЬ ОТСТАЁТ В ЭКОНОМИКЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ!  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Berfotug								
							
    • 
							
  • вчера, 20:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Безграмотность "доклада" поражает. Серьезные документы не должны так выглядеть.
    
Но по смыслу всё более-менее верно, не поспоришь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Егор Конаныхин								
							
    • 
							
  • вчера, 21:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Просто кошмар! И Вы хотите власть получить??? Вернитесь в школу и подтяните русский язык!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • вчера, 22:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							кпрф-лохи и едросовские куесосы. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Горбунов								
							
    • 
							
  • вчера, 19:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							    Слабо открыть лицо  AlexeiYurist								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 19:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хочешь сказать умный? Кто так пишет "Само Регулируемую Организацию"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 19:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я думаю только глупый!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 19:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если готовите доклад, то хотя бы ошибки проверьте, чтобы не стыдиться за Вас!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 19:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это не оскорбление и не переживай. И желания не было. Стыдно просто за Вас. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 20:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Без обид. Критику нужно воспринимать правильно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • вчера, 22:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хотя Волх Всеславич прав, коммуняки всегда были и есть жополизы и безграмотные бездельники. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • вчера, 22:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А Горбунов, AlexeiYurist - ЭТО САМ НАВАЛЬНЫЙ, Я САМ ТОЛЬКО СЕЙЧАС ДОШЛО! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 22:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скоро зима. Всё пройдёт!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • вчера, 23:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пройдет зима, наступит лето и снова Путин до трусов одетый (снизу). :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Berfotug								
							
    • 
							
  • вчера, 20:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Общая численность безработных в России в октябре 2017 года выросла до 5,1% экономически активного населения."
    

    
"Росстат в октябре зафиксировал ускорение темпов снижения реальных доходов населения. По сравнению с октябрем 2016 года доходы снизились на 1,3%. Реальные располагаемые доходы населения снижаются в России четвертый год подряд."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									gorbunov_82@bk.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 21:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							    Индюк тоже думал   AlexeiYurist  СРО								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 21:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Саморегули́руемая организа́ция. И это надо признать) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 21:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Никогда не поздно стать умнее. ) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gorbunov_82@bk.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 21:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							СРО три буквы заглавные.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 22:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скукота наверное) решил повеселить народ наверно ) Почитай на досуге Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • вчера, 22:15
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										-1
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							Без обид! Все равно Вы нам нужны!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • вчера, 23:17
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										0
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							Не оправдывайся, лох-безграмотный - значит лох-безграмотный. :) Вам надо ленинский ликбез. :) Хотя правнукам Шарикова-Чугункина, что в лоб, что по лбу. :) Вы же карманные собачки, ладно хоть детей не кусаете, клоуны страобрядческие. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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