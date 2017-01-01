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вчера, 15:01
Житель Ивановской области привлечен к ответственности за неправильное содержание пчел
Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора в ходе проверки
Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки установили, что житель Лухского района содержит на земельно-садовом участке площадью 470 квадратных метров 19 пчелосемей. Между тем, согласно ветеринарным правилам содержания пчел в населенных пунктах, их количество не должно превышать двух пчелосемей на 100 квадратных метров участка.
В отношении пчеловода возбуждено дело об административном правонарушении. Ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений условий содержания медоносных пчел в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.
ключевые слова: пчелы пчеловод Россельхознадзор
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Комментарии (5)
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- AlexeiYuristвчера, 15:04Вот откуда берётся неправильный мёд!)
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- Зая Бувчера, 16:35Модератор= фашист
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- Светлана Светланавчера, 16:36Дачники-соседи, наверно, "просигнализировали", не делится, и вообще, некоторых дачников в деревне раздражают коровы, телята и даже куры! Удивляюсь этому.
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- umnikov.ruвчера, 17:07Тех, кто недоволен - скормлю своим индюкам...
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- Alexander Kвчера, 22:32Ага. Не делится. И когда мёд качает, то пол-деревни сидит по домам, боится нос на улицу показать. А то пчёлы не разбирают кто дачник, кто не дачник. Жалят всех подряд.