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Новости

вчера, 15:01

Житель Ивановской области привлечен к ответственности за неправильное содержание пчел

Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора в ходе проверки


Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки установили, что житель Лухского района содержит на земельно-садовом участке площадью 470 квадратных метров 19 пчелосемей. Между тем, согласно ветеринарным правилам содержания пчел в населенных пунктах, их количество не должно превышать двух пчелосемей на 100 квадратных метров участка.

В отношении пчеловода возбуждено дело об административном правонарушении. Ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений условий содержания медоносных пчел в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.



ключевые слова: пчелы пчеловод Россельхознадзор
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 15:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Вот откуда берётся неправильный мёд!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Зая Бу								
							
    • 
							
  • вчера, 16:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Модератор= фашист								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Светлана Светлана								
							
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  • вчера, 16:36
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    • 
										0
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							Дачники-соседи, наверно, "просигнализировали", не делится, и вообще, некоторых дачников в деревне раздражают коровы, телята и даже куры! Удивляюсь этому.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									umnikov.ru								
							
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  • вчера, 17:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Тех, кто недоволен - скормлю своим индюкам...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander K								
							
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  • вчера, 22:32
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    • 
										0
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							Ага. Не делится. И когда мёд качает, то пол-деревни сидит по домам, боится нос на улицу показать. А то пчёлы не разбирают кто дачник, кто не дачник. Жалят всех подряд.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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