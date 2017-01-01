Житель Ивановской области привлечен к ответственности за неправильное содержание пчел

Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора в ходе проверки





Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки установили, что житель Лухского района содержит на земельно-садовом участке площадью 470 квадратных метров 19 пчелосемей. Между тем, согласно ветеринарным правилам содержания пчел в населенных пунктах, их количество не должно превышать двух пчелосемей на 100 квадратных метров участка.

В отношении пчеловода возбуждено дело об административном правонарушении. Ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений условий содержания медоносных пчел в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

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