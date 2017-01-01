Семья из Комсомольска разбилась в автокатастрофе по дороге из Ярославля

Глава семейства погиб, двое детей с матерью – госпитализированы





Трагедия произошла 18 ноября около 18.20 на трассе Иваново-Ярославль недалеко от деревни Федоровское Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

Семья из Комсомольска Ивановской области – отец, мать и двое детей (девочки 8 и 12 лет, одна из которых – приемная дочь) – возвращалась на автомобиле «ВАЗ-21041» из Ярославля, куда они ездили, чтобы посетить аквапарк, домой.

Неожиданно на их полосу вылетел двигавшийся в сторону Ярославля внедорожник «Лэнд Ровер», за рулем которого находился житель Тутаева. Избежать лобового столкновения было уже невозможно.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» 1981 г.р. скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Женщину (1973 г.р.) с детьми с травмами госпитализированы в больницу.

Водитель иномарки не пострадал. В отличие от его пассажирки – 13-летней девочки.

В отношении водителя внедорожника возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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