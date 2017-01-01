Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

9 минут назад

Семья из Комсомольска разбилась в автокатастрофе по дороге из Ярославля

Глава семейства погиб, двое детей с матерью – госпитализированы


Трагедия произошла 18 ноября около 18.20 на трассе Иваново-Ярославль недалеко от деревни Федоровское Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

Семья из Комсомольска Ивановской области – отец, мать и двое детей (девочки 8 и 12 лет, одна из которых – приемная дочь) – возвращалась на автомобиле «ВАЗ-21041» из Ярославля, куда они ездили, чтобы посетить аквапарк, домой.

Неожиданно на их полосу вылетел двигавшийся в сторону Ярославля внедорожник «Лэнд Ровер», за рулем которого находился житель Тутаева. Избежать лобового столкновения было уже невозможно.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» 1981 г.р. скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Женщину (1973 г.р.) с детьми с травмами госпитализированы в больницу.

Водитель иномарки не пострадал. В отличие от его пассажирки – 13-летней девочки.

В отношении водителя внедорожника возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».



ключевые слова: ДТП гибель
  • оцените новость:
  • (0)
  • 303
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 4 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Трагедия. Очень-очень соболезнуем! Берегите себя и Ваших близких!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку»
				
сегодня, 10:46

				

				Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку» 
								

					
	 Речь о работе и статусе главных внештатных специалистов облздрава
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2119						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов
				
сегодня, 10:13

				

				В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов 
								

					Пострадавшая являлась пассажиркой одной из машин				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2726						
    •