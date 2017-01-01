В Ивановской области в сетевых магазинах пройдет благотворительная акция «Добрая покупка»





21 ноября с 10.00 до 14.00 в Заволжске состоится благотворительная акция «Добрая покупка», приуроченная к Международному Дню инвалида.

В ее рамках жители города смогут оказать помощь продуктами и товарами первой необходимости инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сделав покупку в сетевых магазинах города.

Данная акция уже проводилась в Заволжске в апреле 2017 года. Тогда помощь получили более 100 нуждающихся граждан.

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