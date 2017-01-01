В Иванове избили женщину, которая от скуки приставала к посетителям бара

Полиция проводит проверку





В областном центре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нанесении побоев. Преступление было совершено в одном из баров на улице Шубиных.

Было установлено, что 43-летняя женщина одна проводила время в ночном заведении. Видимо, ей было очень скучно и одиноко, и она решила присоединиться к отдыхающим за соседним столиком. Компании это не понравилось, и один из мужчин стал прогонять незваную гостью. Между ними произошел словесный конфликт. В результате ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по голове, взял за воротник куртки и вышвырнул. В этот момент из кармана верхней одежды женщины выпал кошелек с банковской картой и 1700 рублями, которые мужчина забрал себе.

Потерпевшая обратилась в полицию, и вскоре оперативники задержали подозреваемого в нанесении побоев и мелком хищении. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за грабеж 32-летний местный житель.

По факту случившегося проводится проверка.

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