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Новости

39 минут назад

В Иванове избили женщину, которая от скуки приставала к посетителям бара

Полиция проводит проверку


В областном центре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нанесении побоев. Преступление было совершено в одном из баров на улице Шубиных.

Было установлено, что 43-летняя женщина одна проводила время в ночном заведении. Видимо, ей было очень скучно и одиноко, и она решила присоединиться к отдыхающим за соседним столиком. Компании это не понравилось, и один из мужчин стал прогонять незваную гостью. Между ними произошел словесный конфликт. В результате ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по голове, взял за воротник куртки и вышвырнул. В этот момент из кармана верхней одежды женщины выпал кошелек с банковской картой и 1700 рублями, которые мужчина забрал себе.

Потерпевшая обратилась в полицию, и вскоре оперативники задержали подозреваемого в нанесении побоев и мелком хищении. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за грабеж 32-летний местный житель.

По факту случившегося проводится проверка.



ключевые слова: побои хищение полиция бар
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 34 минуты назад
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							Будем надеяться нашла мужа)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Витек37								
							
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  • 29 минут назад
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							А где на Шубиных бар? Что то не могу ни как понять т.к. их там нет)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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