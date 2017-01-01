Ивановец поймал в Уводи на площади Пушкина огромную щуку

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Ивановец поймал пятикилограммовую щуку в Уводи. Сам рыбак - человек скромный, сняли на камеру большую щуку очевидцы. Как сказал сам счастливец, несмотря на то, что хищницу он поймал в центре города (в районе площади Пушкина), съесть ее не побоится.

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