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59 минут назад
Ивановец поймал в Уводи на площади Пушкина огромную щуку
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Ивановец поймал пятикилограммовую щуку в Уводи. Сам рыбак - человек скромный, сняли на камеру большую щуку очевидцы. Как сказал сам счастливец, несмотря на то, что хищницу он поймал в центре города (в районе площади Пушкина), съесть ее не побоится.
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Комментарии (3)
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- AlexeiYurist51 минуту назадЩука конечно хорошо. Но вот есть её не хорошо. Жалко!)
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- GraveDiggerG48 минут назадДостойный улов, но из уводи (в центре города) я бы ее есть не стал)
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- AlexeiYurist47 минут назадГуманно! )))
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