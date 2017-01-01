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Новости

59 минут назад

Ивановец поймал в Уводи на площади Пушкина огромную щуку

ВИДЕО


Ивановец поймал пятикилограммовую щуку в Уводи. Сам рыбак - человек скромный, сняли на камеру большую щуку очевидцы. Как сказал сам счастливец, несмотря на то, что хищницу он поймал в центре города (в районе площади Пушкина), съесть ее не побоится.



ключевые слова: рыба щука рыбак
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
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  • 51 минуту назад
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										0
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							Щука конечно хорошо. Но вот есть её не хорошо. Жалко!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 48 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Достойный улов, но из уводи (в центре города) я бы ее есть не стал)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 47 минут назад
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							Гуманно! )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 10:13

				

				В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов 
								

					Пострадавшая являлась пассажиркой одной из машин				

				

	    			
    
	    				
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