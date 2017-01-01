В Иванове спасатели извлекают водителя, которого зажало в искореженной после ДТП машине

Пострадавшего госпитализировали, но медикам не удалось спасти ему жизнь - ВИДЕО ЭКСКЛЮЗИВ





Автоавария произошла 18 ноября около 6 часов вечера на улице Смирнова областного центра. 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21113» выехал на встречную полосу и врезался в двигавшуюся во встречном направлении иномарку Hyundai Sonata.

В результате столкновения водителю «ВАЗа» зажало ноги, и сотрудникам спасотряда пришлось извлекать пострадавшего при помощи гидравлических инструментов. С сочетанной травмой мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. У него взята кровь на исследование. Водитель иномарки был трезв.



Позже в УГИБДД по Ивановской области нам сообщили, что водитель "ВАЗа" скончался в больнице.

По факту ДТП полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

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