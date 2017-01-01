Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:34

В Иванове спасатели извлекают водителя, которого зажало в искореженной после ДТП машине

Пострадавшего госпитализировали, но медикам не удалось спасти ему жизнь - ВИДЕО ЭКСКЛЮЗИВ


Автоавария произошла 18 ноября около 6 часов вечера на улице Смирнова областного центра. 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21113» выехал на встречную полосу и врезался в двигавшуюся во встречном направлении иномарку Hyundai Sonata.

В результате столкновения водителю «ВАЗа» зажало ноги, и сотрудникам спасотряда пришлось извлекать пострадавшего при помощи гидравлических инструментов. С сочетанной травмой мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. У него взята кровь на исследование. Водитель иномарки был трезв.

Позже в УГИБДД по Ивановской области нам сообщили, что водитель "ВАЗа" скончался в больнице.

По факту ДТП полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.



ключевые слова: ДТП спасатели
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1569
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку»
				
сегодня, 10:46

				

				Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку» 
								

					
	 Речь о работе и статусе главных внештатных специалистов облздрава
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2117						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов
				
сегодня, 10:13

				

				В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов 
								

					Пострадавшая являлась пассажиркой одной из машин				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2721						
    •