Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:11

В центре Иванова установят домики типа «Шале»

Мэрия объявила прием заявок на участие в Новогодней ярмарке


Управление экономического развития и торговли ивановской администрации объявляет о приеме заявок от предпринимателей на предоставление торговых мест на Новогодней ярмарке. Ее проведение планируется с 23 декабря 2017 г. по 7 января 2018 года на площади Пушкина областного центра.

На ярмарке будет организована торговля продовольственными и промышленными товарами, новогодними украшениями, сувенирной продукцией, будут оказываться услуги общественного питания. Для организации торговли в месте проведения праздничных мероприятий будут установлены ярмарочные домики типа «Шале», подключенные к электричеству.

Заявки можно направить по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 522, факс 8(4932) 59-46-66, e-mail: econ@ivgoradm.ru, тел. для справок 59-46-28.

Разрешения на участие в ярмарке выдаются городским управлением экономического развития и торговли на безвозмездной основе.



ключевые слова: Новый год ярмарка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1345
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку»
				
сегодня, 10:46

				

				Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку» 
								

					
	 Речь о работе и статусе главных внештатных специалистов облздрава
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2119						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов
				
сегодня, 10:13

				

				В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов 
								

					Пострадавшая являлась пассажиркой одной из машин				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2726						
    •