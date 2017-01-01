В центре Иванова установят домики типа «Шале»

Мэрия объявила прием заявок на участие в Новогодней ярмарке





Управление экономического развития и торговли ивановской администрации объявляет о приеме заявок от предпринимателей на предоставление торговых мест на Новогодней ярмарке. Ее проведение планируется с 23 декабря 2017 г. по 7 января 2018 года на площади Пушкина областного центра.

На ярмарке будет организована торговля продовольственными и промышленными товарами, новогодними украшениями, сувенирной продукцией, будут оказываться услуги общественного питания. Для организации торговли в месте проведения праздничных мероприятий будут установлены ярмарочные домики типа «Шале», подключенные к электричеству.

Заявки можно направить по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 522, факс 8(4932) 59-46-66, e-mail: econ@ivgoradm.ru, тел. для справок 59-46-28.

Разрешения на участие в ярмарке выдаются городским управлением экономического развития и торговли на безвозмездной основе.

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