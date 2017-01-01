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Новости

сегодня, 12:08

В Ивановской области 19-летняя девушка украла из подъезда детскую коляску

Но арестована была за другое преступление


Криминальный инцидент произошел еще в сентябре 2017 года. Ночью из подъезда дома на улице Декабристов в Кинешме пропала детская коляска стоимостью 10 500 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Однако задержать злоумышленника «по горячим следам» так и не удалось.

Тем не менее, оперативники установили личность подозреваемой в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 19-летняя местная жительница. На данный момент она уже содержится в следственном изоляторе за совершение другого преступления.



ключевые слова: кража детская коляска полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 13:23
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							Наркоманка наверное								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 48 минут назад
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							Может она к материнству готовилась, а ты её сразу в в "наркоманки" записал)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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							Интересно в СИЗО за кроватку или подгузники?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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