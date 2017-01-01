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сегодня, 12:08
В Ивановской области 19-летняя девушка украла из подъезда детскую коляску
Но арестована была за другое преступление
Криминальный инцидент произошел еще в сентябре 2017 года. Ночью из подъезда дома на улице Декабристов в Кинешме пропала детская коляска стоимостью 10 500 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Однако задержать злоумышленника «по горячим следам» так и не удалось.
Тем не менее, оперативники установили личность подозреваемой в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 19-летняя местная жительница. На данный момент она уже содержится в следственном изоляторе за совершение другого преступления.
ключевые слова: кража детская коляска полиция
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Комментарии (3)
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- макссссегодня, 13:23Наркоманка наверное
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- AlexeiYurist48 минут назадМожет она к материнству готовилась, а ты её сразу в в "наркоманки" записал)))
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- AlexeiYurist40 минут назадИнтересно в СИЗО за кроватку или подгузники?)
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