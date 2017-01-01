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сегодня, 11:52
В Ивановской области мать ранила сына в шею осколком разбившейся тарелки
Полиция проводит проверку
В Кохме в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что к ним за помощью обратился 31-летний местный житель. Медики диагностировали у пациента резаную рану шеи.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что во время застолья между хозяином жилища и его матерью произошел конфликт. В результате ссоры 52-летняя женщина, угрожая расправой, ударила сына в шею осколком разбившейся тарелки.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: родственники конфликт ранение полиция
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