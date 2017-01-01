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Новости

сегодня, 11:52

В Ивановской области мать ранила сына в шею осколком разбившейся тарелки

Полиция проводит проверку


В Кохме в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что к ним за помощью обратился 31-летний местный житель. Медики диагностировали у пациента резаную рану шеи.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что во время застолья между хозяином жилища и его матерью произошел конфликт. В результате ссоры 52-летняя женщина, угрожая расправой, ударила сына в шею осколком разбившейся тарелки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: родственники конфликт ранение полиция
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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									AlexeiYurist								
							
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  • 45 минут назад
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							Что за слово "быдло"? Самому не тошно? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 43 минуты назад
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							Не лучше сказать социально неблагополучные развлекаются ... а?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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