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Новости

сегодня, 11:41

Прокуратура привлекла должностное лицо регоператора по обращению с ТКО к ответственности

За то, что данный сотрудник не организовал своевременный сбор и вывоз мусора


Прокуратура Октябрьского района г. Иваново по обращениям жителей села Горицы Шуйского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления в деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение Федерального закона от «Об отходах производства и потребления», а также Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов регоператор своевременно не собирал и не вывозил отходы собственников жилых домов, расположенных в указанном селе.

В связи с этим в отношении должностного лица регионального оператора по обращению с ТКО было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения, начальник Шуйского отделения регоператора привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа.

Кроме того, в адрес генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО внесено представление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: мусор ТКО регоператор прокуратура
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 12:16
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										0
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							Воооот. Вот это реальное дело против тех кто не исполняет своих обязательств.
    
БРАВО!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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