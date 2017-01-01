Прокуратура привлекла должностное лицо регоператора по обращению с ТКО к ответственности

За то, что данный сотрудник не организовал своевременный сбор и вывоз мусора





Прокуратура Октябрьского района г. Иваново по обращениям жителей села Горицы Шуйского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления в деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение Федерального закона от «Об отходах производства и потребления», а также Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов регоператор своевременно не собирал и не вывозил отходы собственников жилых домов, расположенных в указанном селе.

В связи с этим в отношении должностного лица регионального оператора по обращению с ТКО было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения, начальник Шуйского отделения регоператора привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа.

Кроме того, в адрес генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО внесено представление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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