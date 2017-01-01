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сегодня, 11:26
В Иванове состоится ярмарка вакансий для женщин
23 ноября в ивановском межрайонном центре занятости населения (ул. Большая Воробьевская, д.11/31) пройдет ярмарка вакансий «Женщины и занятость».
В программе мероприятия, помимо непосредственно самой ярмарки вакансий, - консультирование по вопросам профессионального обучения, обучение эффективным методам поиска работы, профессиональное экспресс- тестирование.
Начало – в 10.00.
ключевые слова: ярмарка вакансий женщины занятость
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