В Иванове состоится ярмарка вакансий для женщин





23 ноября в ивановском межрайонном центре занятости населения (ул. Большая Воробьевская, д.11/31) пройдет ярмарка вакансий «Женщины и занятость».

В программе мероприятия, помимо непосредственно самой ярмарки вакансий, - консультирование по вопросам профессионального обучения, обучение эффективным методам поиска работы, профессиональное экспресс- тестирование.

Начало – в 10.00.

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