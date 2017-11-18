Ивановцы стали призерами финальных соревнований по боевым искусствам VIII летней Спартакиады

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В субботу, 18 ноября, во Дворце зимнего спорта «Айсберг» города Сочи завершился финальный этап соревнований по боевым искусствам VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года.

Соревнования прошли по 6 видам спорта: айкидо, всестилевому каратэ, киокусинкай, мас-рестлингу, тайскому боксу и ушу.

В финальном этапе принимали участие более 950 человек из 67 регионов страны. Ивановская область была представлена 12 участниками 14-15 лет в разных дисциплинах всестилевого каратэ.

Победителем спартакиады в разделе ПК 55 (полный контакт) стал учащийся ивановского энергетического колледжа Никита Короткий. Серебренным призером ПК 65 стал ученик школы №5 Антон Емелин (г. Иваново).

Бронзовые медали завоевали в разделах СЗ ката-соло учащийся школы №20 Илья Клинов, а в ПК 65 учащийся школы №28 Ярослав Синицын. Оба – ивановцы.

Все спортсмены-победители обучаются в объединениях ДО ДДТ№3 г. Иваново под руководством педагогов Михаила Кокурина, Валерия Растовгуева и Алексея Палкина.

По итогам соревнований Ивановская сборная заняла 1 – первое место, 1 – второе, 2 - третьих и 2 - четвертых места и 4 командное место.

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