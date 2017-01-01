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Новости

сегодня, 10:46

Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку»

Речь о работе и статусе главных внештатных специалистов облздрава


В минувшую пятницу руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин провел рабочую встречу с главными внештатными специалистами департамента.

Всего при облздраве в настоящее время закреплен 81 внештатный специалист по профилю соответствующих заболеваний. По сути, внештатный специалист – это наиболее квалифицированный медик региона по тому или иному направлению оказания медицинской помощи.

В ходе встречи Артур Фокин заявил о необходимости «перезагрузки» в работе и в статусе главных внештатных специалистов. Речь идет о включении их в процесс принятия управленческих решений, в подготовку и реализацию стратегии и тактики развития региональной системы здравоохранения. Врио начальника департамента отметил, что ждет от специалистов не просто формальных отчетов, а реальных предложений по совершенствованию оказания медицинской помощи. «Рассчитываю вместе с вами найти ответ на вопрос, в каких изменениях нуждается система, чтобы работать более эффективно», - добавил Артур Фокин.

Он также призвал более внимательно отслеживать ситуацию в муниципальных районах, работать с молодыми кадрами по своему направлению, активно взаимодействовать с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения в ЦФО.

«Прошу расценивать это не как дополнительную нагрузку, но как возможность поделиться своим опытом и внести свой вклад в общее дело. Именно к вашему мнению мы будем прислушиваться прежде всего», - подвел итог руководитель департамента.



ключевые слова: здравоохранение департамент внештатный специалист
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • сегодня, 11:42
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							Фокин ушел, кто теперь до ума доведет детскую поликлинику №7? Еще не достроена парковка для автомобилей, хотя место огорождено и подготовлено, а ведь большинство маленьких пациентов привозят на автомобиле, в силу того, что сами ходить еще не могут. Размер охвата поликлиники очень большой и не отовсюду можно доехать на коляске.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку»
				
сегодня, 10:46

				

				Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку» 
								

					
	 Речь о работе и статусе главных внештатных специалистов облздрава
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов
				
сегодня, 10:13

				

				В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов 
								

					Пострадавшая являлась пассажиркой одной из машин				

				

	    			
    
	    				
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