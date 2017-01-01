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Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку»
Речь о работе и статусе главных внештатных специалистов облздрава
В минувшую пятницу руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин провел рабочую встречу с главными внештатными специалистами департамента.
Всего при облздраве в настоящее время закреплен 81 внештатный специалист по профилю соответствующих заболеваний. По сути, внештатный специалист – это наиболее квалифицированный медик региона по тому или иному направлению оказания медицинской помощи.
В ходе встречи Артур Фокин заявил о необходимости «перезагрузки» в работе и в статусе главных внештатных специалистов. Речь идет о включении их в процесс принятия управленческих решений, в подготовку и реализацию стратегии и тактики развития региональной системы здравоохранения. Врио начальника департамента отметил, что ждет от специалистов не просто формальных отчетов, а реальных предложений по совершенствованию оказания медицинской помощи. «Рассчитываю вместе с вами найти ответ на вопрос, в каких изменениях нуждается система, чтобы работать более эффективно», - добавил Артур Фокин.
Он также призвал более внимательно отслеживать ситуацию в муниципальных районах, работать с молодыми кадрами по своему направлению, активно взаимодействовать с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения в ЦФО.
«Прошу расценивать это не как дополнительную нагрузку, но как возможность поделиться своим опытом и внести свой вклад в общее дело. Именно к вашему мнению мы будем прислушиваться прежде всего», - подвел итог руководитель департамента.
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Комментарии (1)
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- ПростоЯсегодня, 11:42Фокин ушел, кто теперь до ума доведет детскую поликлинику №7? Еще не достроена парковка для автомобилей, хотя место огорождено и подготовлено, а ведь большинство маленьких пациентов привозят на автомобиле, в силу того, что сами ходить еще не могут. Размер охвата поликлиники очень большой и не отовсюду можно доехать на коляске.
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