Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку»

Речь о работе и статусе главных внештатных специалистов облздрава





В минувшую пятницу руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин провел рабочую встречу с главными внештатными специалистами департамента.

Всего при облздраве в настоящее время закреплен 81 внештатный специалист по профилю соответствующих заболеваний. По сути, внештатный специалист – это наиболее квалифицированный медик региона по тому или иному направлению оказания медицинской помощи.

В ходе встречи Артур Фокин заявил о необходимости «перезагрузки» в работе и в статусе главных внештатных специалистов. Речь идет о включении их в процесс принятия управленческих решений, в подготовку и реализацию стратегии и тактики развития региональной системы здравоохранения. Врио начальника департамента отметил, что ждет от специалистов не просто формальных отчетов, а реальных предложений по совершенствованию оказания медицинской помощи. «Рассчитываю вместе с вами найти ответ на вопрос, в каких изменениях нуждается система, чтобы работать более эффективно», - добавил Артур Фокин.

Он также призвал более внимательно отслеживать ситуацию в муниципальных районах, работать с молодыми кадрами по своему направлению, активно взаимодействовать с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения в ЦФО.

«Прошу расценивать это не как дополнительную нагрузку, но как возможность поделиться своим опытом и внести свой вклад в общее дело. Именно к вашему мнению мы будем прислушиваться прежде всего», - подвел итог руководитель департамента.

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