В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов

Пострадавшая являлась пассажиркой одной из машин







Автоавария произошла 17 ноября около 8 часов утра на улице Куконковых областного центра. 24-летний водитель автомобиля «Опель Астра», выезжая со второстепенной дороги, не уступил двигавшемуся по главной «Шевроле Клан». Машины столкнулись.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка «Опеля». С ушибом головы, передней брюшной стенки, с угрозой преждевременных родов пострадавшую доставили в НИИ материнства и детства. Позже она была отпущена домой.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

поделиться ссылкой:

