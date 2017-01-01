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В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов
Пострадавшая являлась пассажиркой одной из машин
Автоавария произошла 17 ноября около 8 часов утра на улице Куконковых областного центра. 24-летний водитель автомобиля «Опель Астра», выезжая со второстепенной дороги, не уступил двигавшемуся по главной «Шевроле Клан». Машины столкнулись.
В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка «Опеля». С ушибом головы, передней брюшной стенки, с угрозой преждевременных родов пострадавшую доставили в НИИ материнства и детства. Позже она была отпущена домой.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.
ключевые слова: ДТП
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