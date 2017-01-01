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Новости

сегодня, 09:45

В Иванове пройдет митинг под лозунгом «Нас надули»


Очередной митинг дольщиков состоится сегодня в Иванове. На площади Ленина у памятника Владимиру Ильичу соберутся участники долевого строительства на ул. Зверева, 22, ЖК «Зеленая Роща», ул. Рабфаковская, 31.

Основной лозунг, под которым пройдет митинг, звучит так: «Нас надули». «Главной причиной митинга являются сроки по достройке объектов, которые озвучили в департаменте строительства и правительстве Ивановской области 2 недели назад. Был обозначен 2021 год. Конечно, дольщики не готовы столько ждать. Люди на грани… Многие платят ипотеку, вложили материнский капитал, многие снимают жилье и едва сводят концы с концами. «Нас надули» те чиновники, которые делали вид, что решали наш вопрос. «Нас надули» застройщики, которые обманывали нас о возможных инвесторах», - говорят дольщики.

Участники митинга планируют взять с собой и демонстративно лопнуть воздушные шары. Символ того, как лопаются надежды дольщиков на быструю достройку их проблемных объектов.



ключевые слова: дольщики митинг
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									Илья Пигалкин								
							
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  • сегодня, 10:04
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    • 
										+1
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							не совсем так 
    
21 год это не срок сдачи объектов это дата окончания действия дорожной карты. Потом может появиться другая или даже третья								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 13 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А кто к юристам вовремя сходил, того не надули! Сам свидетель! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я знаю								
							
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  • сегодня, 10:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Лопнуть воздушные шарики? Это решительно. Это чиновников и застройщиков-воров печатлит. Предложение. Пусть застройщик возьмёт кредит (где? дело его.) и  вернёт дольщикам деньги с учётом процентов. А потом сам решает вопрос с долгами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ты знаешь, что это - информационный шум? Т.е нагнетается некая истерия, шум и т.д.
    
И перед выборами марта 2018г. выйдет чудесный дядя и своим волевым решениям раздаст сестрам по серьгам
    
И сестры выведут его в ранг святого...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivnff37								
							
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  • сегодня, 10:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Сам эту чушь придумал? Шум у тебя в ушах и дядя ничего не даст каким-то там ивановским дольчикам. Слава богу Путин и без дураков снова победит!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivnff37								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Росгвардия потренируется на лохах!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВсЁведущий								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лозунг надо поменять на "Мы - лохи".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:42
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я так чую, что достраивать эти обекты будут за счет добросовестных налогоплательщиков, а потом и сад и школу и прочие инфраструктуры. А владельцы новоиспеченых квартир будут сдавать их детям этих-же добропорядочных граждан.
    
Боюсь даже представить, что эти дольщики после заселения продолжат митинговать по поводу возмещения ущерба за не вовремя сданный дом с бюджета.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:52
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Очередной булыжник в огород Канькова, знал что его снимут вот обещаниями и сыпал. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • сегодня, 13:12
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    • 
										0
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							Ну вот оно буржуазных отношений, собственник бизнеса кинул инвестора(дольщиков). В результате жители остались у разбитого корыта. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 13:20
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							Лозунг надо назвать "едросня кладёт большой и толстый"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку»
				
сегодня, 10:46

				

				Руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин начал «перезагрузку» 
								

					
	 Речь о работе и статусе главных внештатных специалистов облздрава
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов
				
сегодня, 10:13

				

				В Иванове после ДТП женщину доставили в НИИ материнства и детства с угрозой преждевременных родов 
								

					Пострадавшая являлась пассажиркой одной из машин				

				

	    			
    
	    				
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