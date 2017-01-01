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В Иванове пройдет митинг под лозунгом «Нас надули»
Очередной митинг дольщиков состоится сегодня в Иванове. На площади Ленина у памятника Владимиру Ильичу соберутся участники долевого строительства на ул. Зверева, 22, ЖК «Зеленая Роща», ул. Рабфаковская, 31.
Основной лозунг, под которым пройдет митинг, звучит так: «Нас надули». «Главной причиной митинга являются сроки по достройке объектов, которые озвучили в департаменте строительства и правительстве Ивановской области 2 недели назад. Был обозначен 2021 год. Конечно, дольщики не готовы столько ждать. Люди на грани… Многие платят ипотеку, вложили материнский капитал, многие снимают жилье и едва сводят концы с концами. «Нас надули» те чиновники, которые делали вид, что решали наш вопрос. «Нас надули» застройщики, которые обманывали нас о возможных инвесторах», - говорят дольщики.
Участники митинга планируют взять с собой и демонстративно лопнуть воздушные шары. Символ того, как лопаются надежды дольщиков на быструю достройку их проблемных объектов.
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21 год это не срок сдачи объектов это дата окончания действия дорожной карты. Потом может появиться другая или даже третья
И перед выборами марта 2018г. выйдет чудесный дядя и своим волевым решениям раздаст сестрам по серьгам
И сестры выведут его в ранг святого...
Боюсь даже представить, что эти дольщики после заселения продолжат митинговать по поводу возмещения ущерба за не вовремя сданный дом с бюджета.