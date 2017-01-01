Обнародован проект строительства гостиницы и офисов на бульваре Кокуй в Иванове

ФОТО Предусмотрены пешеходные зоны, подземные гаражи и переход

На инвестиционном портале города Иванова размещен проект застройки и благоустройства бульвара Кокуй.Проект выполнен "".По мнению разработчкивов, в настоящий момент ".".- перекладка коллектора (ручья Кокуй) с размещением его между осями подземного гаража, а также устройство коллектора хоз.бытовой канализации также между осей гаража- перекладка существующих инженерных сетей, ТП- организация подземной автостоянки с эксплуатируемой кровлей практически по всей территории бульвара, для удобства въезд в автостоянку предлагается осуществлять под ул.Крутицкая. На эксплуатируемой кровле предусматривается пешеходная зона бульвара, при этом вертикальные отметки этой пешеходной зоны устанавливаются близкими к существующим отметкам пл.Революции и ул.Крутицкая (рельеф выравнивается)- строительство 3-4 этажных зданий вдоль бульвара в увязке с конструкциями подземного гаража. Назначение зданий - предприятия торговли, общественного питания, гостиницы, офисы и т.д.- для организации удобного и безопасного перехода через ул.Крутицкую предусматривается подземный пешеходный переход- на бульваре предусматривается размещение зон отдыха, детский развлекательный городок, место для концертов и собраний, открытое кафе.- организацию широкой пешеходной зоны с одновременным сохранением автостоянки- сохранение возможности проведения культурно-массовых мероприятий- формирование зон притяжения для различных групп населения и, в итоге, создание популярного места для отдыха, развлечений и культурного развития жителей города- упорядочение застройки, формирование линии застройки в едином архитектурном стиле, соответствующем исторической застройке Иванова.Площадь застройки зданий - 4 621,5 м2Площадь застройки зданий с учетом паркинга - 14 676,0 м2Общая площадь паркинга - 10 580,5 м2Общая площадь зданий - 13 742,6 м2Площадь торговых помещений - 4 032,4 м2Площадь офисных помещений - 5 322,8 м2Кол-во м/мест в подземном паркинге - 400 шт.