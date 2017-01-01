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Новости

вчера, 20:30

Обнародован проект строительства гостиницы и офисов на бульваре Кокуй в Иванове

ФОТО Предусмотрены пешеходные зоны, подземные гаражи и переход

На инвестиционном портале города Иванова размещен проект застройки и благоустройства бульвара Кокуй. 
Проект выполнен "...с целью реализации задачи по формированию единого общественного пространства в центральной части Иванова". 
По мнению разработчкивов, в настоящий момент "...бульвар Кокуй представляет собой заасфальтированную площадку с неудобным рельефом и достаточно хаотичной застройкой по периметру. Практическое использование - большая автостоянка и возможность организации, время от времени, культурно-массовых мероприятий". 
а0.png

а1.png

Проектом предусматривается:
- перекладка коллектора (ручья Кокуй) с размещением его между осями подземного гаража, а также устройство коллектора хоз.бытовой канализации также между осей гаража
- перекладка существующих инженерных сетей, ТП

а3.png

  - организация подземной автостоянки с эксплуатируемой кровлей практически по всей территории бульвара, для удобства въезд в автостоянку предлагается осуществлять под ул.Крутицкая. На эксплуатируемой кровле предусматривается пешеходная зона бульвара, при этом вертикальные отметки этой пешеходной зоны устанавливаются близкими к существующим отметкам пл.Революции и ул.Крутицкая (рельеф выравнивается)

а4.png

  - строительство 3-4 этажных зданий вдоль бульвара в увязке с конструкциями подземного гаража. Назначение зданий - предприятия торговли, общественного питания, гостиницы, офисы и т.д.
- для организации удобного и безопасного перехода через ул.Крутицкую предусматривается подземный пешеходный переход

б1.jpg

- на бульваре предусматривается размещение зон отдыха, детский развлекательный городок, место для концертов и собраний, открытое кафе.

б2.png

Разработчики утверждают, что предлагаемый проект благоустройства обеспечивает:
- организацию широкой пешеходной зоны с одновременным сохранением автостоянки
- сохранение возможности проведения культурно-массовых мероприятий

в1.png

 - формирование зон притяжения для различных групп населения и, в итоге, создание популярного места для отдыха, развлечений и культурного развития жителей города

в2.png

 - упорядочение застройки, формирование линии застройки в едином архитектурном стиле, соответствующем исторической застройке Иванова.  

г1.png

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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ
Площадь застройки зданий - 4 621,5 м2 
Площадь застройки зданий с учетом паркинга - 14 676,0 м2 
Общая площадь паркинга - 10 580,5 м2 
Общая площадь зданий - 13 742,6 м2 
Площадь торговых помещений - 4 032,4 м2 
Площадь офисных помещений - 5 322,8 м2 
Кол-во м/мест в подземном паркинге - 400 шт.

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Комментарии (16)

	


	

	

		
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									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 20:50
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    • 
										+1
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							ПРоект для зимы покажите, плиз...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 21:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Конечно, еще бы всё зеленым закрасили. Если зеленое убрать, то что останется? А наверное то, что всё платно для людей! Надо думать. Если без зеленого, то мне не нравится! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • вчера, 21:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							У нас не Сочи, у нас Иваново. Проект надо для Иваново делать. Лучше зимний вариант смотреть. Это точно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 21:20
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    • 
										+1
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							Alexei!
    
Так нам же обещали новый год в европэйском стиле. Получите. 
    
Виды как в Европе. Осталось построить. Неясно чей проект. Москвичей-друзей Врио главы наверняка. Наши не потянут даже перекладку коллектора. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 21:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если бы у нас климат был соответствующий, тогда можно это строить. А так... По-моему мнению, не продумано как следует! Фото красивые, а в жизни как будет, весной, осенью, зимой, сидеть на снегу, фонтаны еще ? Да ну... Ерунда. Чистый бизнес не более. Никакой социальной...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • вчера, 21:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересует , куда старые(они же новые ) постройки делись ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 21:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не боись не снесут) наверное)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ваня123								
							
    • 
							
  • вчера, 21:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как вообще это возможно??? Там проходит коллектор (подземный ручей) , он в очень плохом состоянии, разрушается  и строить на нем категорически нельзя, на нем даже ставить машины уже нельзя, может произойти обвал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 21:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отлично, вот только машинам негде парковаться. Общественной транспорт не работает, офисов и сейчас в этом районе много, машину негде припарковать, да-же на 10-15 минут. Кокуй это ручей, грунт плывет. В общем бессмысленно там что-то строить, вот если бы завод или фабрику сварганили бы, вот это дело.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Задумайтесь								
							
    • 
							
  • вчера, 22:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Точечная застройка продолжается. Гадят и гадят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • вчера, 23:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За чей счет будет организована подземная парковка???
    
Единственное место парковки в центре города
    
Помниться когда Ленту на Карла Маркса строили тоже обещали 4-х полосную магистраль - И ГДЕ ОНА ?????????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кому-то оказалось выгоднее торговый центр влепить и скворечников в 20 этажей настроить, чем делать широкую дорогу и нормальный перекрёсток.
    
И тут может получиться аналогично, что построят половину, да и ту не так как обещали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Андрей G								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А кто-нибудь из разработчиков проекта рассматривал вопрос о том, какое влияние окажут проводимые строительно-монтажные работы на существующие рядом стоящие здания, в частности Дворец Искусств, который и без этого потихоньку сползает к в сторону Кокуя и Уводи.
    
По делу их сначала необходимо обследовать, при необходимости усилить (скорей всего точно), и цена затрат на эти работы перекроют затраты на строительство этого ЧУДО Гостиничного комплекса. Вопрос из чьего кармана расходы на всё это? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							   Так давайте попросим Сергея Борисовича Кустова задать вопрос мэру в сегодняшней программе 
    
"ЕСТЬ МНЕНИЕ". Пускай мэр поделится инфой - чей это проект, чьё финансирование (какого банка или на свои деньги строится будет)...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									илья123								
							
    • 
							
  • сегодня, 01:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему мэру? Глава города другой. Проек обнародовали. Значит депутаты почитали. Что хоть решили
    
Вз								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivnff37								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Работаем!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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