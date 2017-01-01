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вчера, 20:30
Обнародован проект строительства гостиницы и офисов на бульваре Кокуй в Иванове
ФОТО Предусмотрены пешеходные зоны, подземные гаражи и переход
На инвестиционном портале города Иванова размещен проект застройки и благоустройства бульвара Кокуй.
Проект выполнен "...с целью реализации задачи по формированию единого общественного пространства в центральной части Иванова".
По мнению разработчкивов, в настоящий момент "...бульвар Кокуй представляет собой заасфальтированную площадку с неудобным рельефом и достаточно хаотичной застройкой по периметру. Практическое использование - большая автостоянка и возможность организации, время от времени, культурно-массовых мероприятий".
Проектом предусматривается:
- перекладка коллектора (ручья Кокуй) с размещением его между осями подземного гаража, а также устройство коллектора хоз.бытовой канализации также между осей гаража
- перекладка существующих инженерных сетей, ТП
- организация подземной автостоянки с эксплуатируемой кровлей практически по всей территории бульвара, для удобства въезд в автостоянку предлагается осуществлять под ул.Крутицкая. На эксплуатируемой кровле предусматривается пешеходная зона бульвара, при этом вертикальные отметки этой пешеходной зоны устанавливаются близкими к существующим отметкам пл.Революции и ул.Крутицкая (рельеф выравнивается)
- строительство 3-4 этажных зданий вдоль бульвара в увязке с конструкциями подземного гаража. Назначение зданий - предприятия торговли, общественного питания, гостиницы, офисы и т.д.
- для организации удобного и безопасного перехода через ул.Крутицкую предусматривается подземный пешеходный переход
- на бульваре предусматривается размещение зон отдыха, детский развлекательный городок, место для концертов и собраний, открытое кафе.
Разработчики утверждают, что предлагаемый проект благоустройства обеспечивает:
- организацию широкой пешеходной зоны с одновременным сохранением автостоянки
- сохранение возможности проведения культурно-массовых мероприятий
- формирование зон притяжения для различных групп населения и, в итоге, создание популярного места для отдыха, развлечений и культурного развития жителей города
- упорядочение застройки, формирование линии застройки в едином архитектурном стиле, соответствующем исторической застройке Иванова.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ
Площадь застройки зданий - 4 621,5 м2
Площадь застройки зданий с учетом паркинга - 14 676,0 м2
Общая площадь паркинга - 10 580,5 м2
Общая площадь зданий - 13 742,6 м2
Площадь торговых помещений - 4 032,4 м2
Площадь офисных помещений - 5 322,8 м2
Кол-во м/мест в подземном паркинге - 400 шт.
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Комментарии (16)
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Так нам же обещали новый год в европэйском стиле. Получите.
Виды как в Европе. Осталось построить. Неясно чей проект. Москвичей-друзей Врио главы наверняка. Наши не потянут даже перекладку коллектора. :)
Единственное место парковки в центре города
Помниться когда Ленту на Карла Маркса строили тоже обещали 4-х полосную магистраль - И ГДЕ ОНА ?????????
И тут может получиться аналогично, что построят половину, да и ту не так как обещали.
По делу их сначала необходимо обследовать, при необходимости усилить (скорей всего точно), и цена затрат на эти работы перекроют затраты на строительство этого ЧУДО Гостиничного комплекса. Вопрос из чьего кармана расходы на всё это?
"ЕСТЬ МНЕНИЕ". Пускай мэр поделится инфой - чей это проект, чьё финансирование (какого банка или на свои деньги строится будет)...
Вз