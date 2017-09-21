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вчера, 16:49

В Иванове установили "Памятник верности"

ФОТО "Несмотря на сложную зоозащитную ситуацию в городе"

На перекрёстке Шереметевского проспекта и улицы 8 марта в Иванове общественники (в первую очередь представители ивановского приюта для бездомных животных проект "Майский день") открыли "Памятник Верности" - собака и кот, ждущие своих хозяев.  
Как пишут инициаторы, открытие состоялось "без помпы и торжеств  - в силу сложной зоозащитной ситуации в городе".

О проекте сайт ivanovonews рассказывал ранее  - руководитель приюта «Майский день» Наталья Иванова проект вынашивала долгих 10 лет.
«Одно ушко собаки согнулось - такие повреждения для уличных собак весьма типичны, - объясняет Наталья. - При этом бездомные животные очень легко превращаются в домашних - достаточно только человеку примерить тапочки, которые также включены в композицию».Средства собирали всем миром. 
Общая стоимость проекта приближается к миллиону. Памятник отлит в бронзе.\Когда скульптура была уже готова, у приюта не хватало крупной суммы денег, чтобы выкупить «Верность». "Бронзовых животных" выпупил «Славянский дом».

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Комментарии (24)

	


	

	

		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • вчера, 17:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну вот так, простенько, без ленточек, со смыслом и просто симпатишно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • вчера, 20:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							   Вы подождите радоваться и восхищаться этим памятником. Неслучайно его в выходной день воздвигли, когда «большой брат» отдыхает. 
    
   Завтра может оказаться, что его установка не согласована с мэрией, мэром, думой, … 
    
И вообще под памятником проходят теплосети, газовая труба, и эл. кабель и т.д.
    
У нас в стране знаете ли даже памятную доску/табличку на фасаде или в подъезде установить нельзя без разрешения и кипы бумаг (здесь вспоминается похожий случай с проектом «Последний адрес» в Москве, табличкой Б. Немцову). А уж памятник! И без помпезного открытия мэром города, да под телекамеры, - это вообще что-то из ряда вон выходящее :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • вчера, 21:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Он в пятницу уже стоял.
    
А инфа о том где его установят ранее уже была на Барсе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • вчера, 23:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Валерий, а заметили как модератор стёр написанную мной цитату с сайта ivanovonews и Ваш ответ на неё?
    
Вроде не ругались, не матерились, а на вот тебе. Своей же новости испугались.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • вчера, 23:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я не гордый, провторю новость Барса, которую удалили.
    

    
21.09.2017 16:14
    
В Иванове появится «Верность»
    
 В распоряжении нашей редакции оказалось фото скульптуры, которая в ближайшее время появится на Шереметевском проспекте неподалёку от Соковского моста. Этот проект руководитель приюта «Майский день» Наталья Иванова вынашивала долгих 10 лет. Идею композиции детально объясняла скульптору, контролировала изготовление.
    
На крышке люка «греются» классический уличный терьер и кот. «Одно ушко собаки согнулось - такие повреждения для уличных собак весьма типичны, - объясняет Наталья. - При этом бездомные животные очень легко превращаются в домашних - достаточно только человеку примерить тапочки, которые также включены в композицию».
    
Эта скульптура как нельзя кстати впишется в новый городской селфи-маршрут. Каждый сможет «надеть» тапки и сфотографироваться с животными.
    
Создание скульптуры заняло не только уйму времени, но и денег. Средства собирали всем миром. Помогали видные общественные и политические деятели и простые ивановцы. Общая стоимость проекта приближается к миллиону. Памятник отлит в бронзе.
    
На последнем этапе, когда скульптура была уже готова, у приюта не хватало крупной суммы денег, чтобы выкупить «Верность». Арт-объект даже уже был выставлен на продажу. Впрочем, вовремя нашелся меценат («Славянский дом»), который помог выкупить «бронзовых животных». Сейчас памятник забрали из мастерской. Он готов к установке. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • вчера, 23:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Конечно. Просто они это имеет право сделать. 
    
Наверное считает, что приличные комментаторы здесь флудом занимаются, а не поддерживают интерес к теме спектром мнений.
    
Да, Андрей Поляков?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Согласен.
    
Вот если бы мы начали обзывать комментаторов или материться, то тогда бы Андрей наши комментарии точно не удалил.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							   Его филологическое образование по русской словесности и культурологии не позволило бы это сделать. Это показывает какой он ценитель и почитатель крепкого русского слова. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Bergirt								
							
    • 
							
  • вчера, 17:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пёс Шарик и кот Матроскин? А дядя Фёдор где?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Незнайка в Иванове								
							
    • 
							
  • вчера, 17:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это интересней, чем селфи-пальцы, селфи-молния или нагромождение труб на пл. Ленина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Незнайка в Иванове								
							
    • 
							
  • вчера, 17:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А дядя Фёдор (из легендарной группы "Ноль") недавно переехал в США.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivnff37								
							
    • 
							
  • вчера, 17:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я считаю, что бывший губернатор и новый смотрелись бы более патриотично								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 17:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошее дело!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Y_шлый								
							
    • 
							
  • вчера, 18:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Проходил тут мимо, все думал, а что там за Вигвам. А вот оно что! Пленочку сняли теперь пес и котэ. Классная композиция, добрая								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • вчера, 18:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 "без помпы и торжеств  - в силу сложной зоозащитной ситуации в городе".
    
Причем здесь " ситуация "? Если кто - то ненавидит кошек и собак - это не значит , что эти четвероногие не заслужили внимания.Есть же памятник "Доценту и его тройке " .Что ж теперь возмущаться , что увековечиваем преступников (хотя и вымышленных ) ? Композиция , как уже сказано выше , простая ,неброская и красивая.Чем больше таких скульптур в городе будет ( зверей , героям фильмов и мультфильмов ) - тем добрее мы будем .
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • вчера, 19:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дожили. Уже надо прятать любовь к животным. Живодерам почет и уважение. Впечатление такое, будто в городе объявлена война всему живому: кошкам, собакам, деревьям, кустарникам, газонам. Скоро начнут бомжей отлавливать. Утилизаторы. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									пашаконь								
							
    • 
							
  • вчера, 20:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какая еще верность? Композиция сия изображает Жопу торчащую из канализационного люка, а Шарик енту жопу лапой прикрывает! В принципе все это символизирует ситуацию в регионе!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я вам не Уточка								
							
    • 
							
  • вчера, 20:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бывают же индивиды, которым везде жопа видится! Сочувствую таким жоповидителям!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Krovelchik								
							
    • 
							
  • вчера, 20:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так я не понял,  они ("Майский день") деньги на корм для животных просят или на творчество? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • вчера, 21:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Первый стоящий памятник в городе за последние 20 лет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • вчера, 23:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							От такого памятника всяко больше пользы и смысла чем от крашеных труб поперек площади Ленина (в темноте налетев вообще убиться можно). Вот с такой композицией и сфотографироваться можно. Кое кому бы поучиться что ли как создавать городскую среду.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • вчера, 23:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нравитца..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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