В Иванове установили "Памятник верности"

ФОТО "Несмотря на сложную зоозащитную ситуацию в городе"



На перекрёстке Шереметевского проспекта и улицы 8 марта в Иванове общественники (в первую очередь представители ивановского приюта для бездомных животных проект "Майский день") открыли "Памятник Верности" - собака и кот, ждущие своих хозяев.

Как пишут инициаторы, открытие состоялось "без помпы и торжеств - в силу сложной зоозащитной ситуации в городе".

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