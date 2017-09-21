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21.09.2017 16:14В Иванове появится «Верность»
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вчера, 16:49
В Иванове установили "Памятник верности"
ФОТО "Несмотря на сложную зоозащитную ситуацию в городе"
На перекрёстке Шереметевского проспекта и улицы 8 марта в Иванове общественники (в первую очередь представители ивановского приюта для бездомных животных проект "Майский день") открыли "Памятник Верности" - собака и кот, ждущие своих хозяев.
Как пишут инициаторы, открытие состоялось "без помпы и торжеств - в силу сложной зоозащитной ситуации в городе".
О проекте сайт ivanovonews рассказывал ранее - руководитель приюта «Майский день» Наталья Иванова проект вынашивала долгих 10 лет.
«Одно ушко собаки согнулось - такие повреждения для уличных собак весьма типичны, - объясняет Наталья. - При этом бездомные животные очень легко превращаются в домашних - достаточно только человеку примерить тапочки, которые также включены в композицию».Средства собирали всем миром.
Общая стоимость проекта приближается к миллиону. Памятник отлит в бронзе.\Когда скульптура была уже готова, у приюта не хватало крупной суммы денег, чтобы выкупить «Верность». "Бронзовых животных" выпупил «Славянский дом».
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Комментарии (24)
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Завтра может оказаться, что его установка не согласована с мэрией, мэром, думой, …
И вообще под памятником проходят теплосети, газовая труба, и эл. кабель и т.д.
У нас в стране знаете ли даже памятную доску/табличку на фасаде или в подъезде установить нельзя без разрешения и кипы бумаг (здесь вспоминается похожий случай с проектом «Последний адрес» в Москве, табличкой Б. Немцову). А уж памятник! И без помпезного открытия мэром города, да под телекамеры, - это вообще что-то из ряда вон выходящее :)
А инфа о том где его установят ранее уже была на Барсе.
Вроде не ругались, не матерились, а на вот тебе. Своей же новости испугались.
21.09.2017 16:14
В Иванове появится «Верность»
В распоряжении нашей редакции оказалось фото скульптуры, которая в ближайшее время появится на Шереметевском проспекте неподалёку от Соковского моста. Этот проект руководитель приюта «Майский день» Наталья Иванова вынашивала долгих 10 лет. Идею композиции детально объясняла скульптору, контролировала изготовление.
На крышке люка «греются» классический уличный терьер и кот. «Одно ушко собаки согнулось - такие повреждения для уличных собак весьма типичны, - объясняет Наталья. - При этом бездомные животные очень легко превращаются в домашних - достаточно только человеку примерить тапочки, которые также включены в композицию».
Эта скульптура как нельзя кстати впишется в новый городской селфи-маршрут. Каждый сможет «надеть» тапки и сфотографироваться с животными.
Создание скульптуры заняло не только уйму времени, но и денег. Средства собирали всем миром. Помогали видные общественные и политические деятели и простые ивановцы. Общая стоимость проекта приближается к миллиону. Памятник отлит в бронзе.
На последнем этапе, когда скульптура была уже готова, у приюта не хватало крупной суммы денег, чтобы выкупить «Верность». Арт-объект даже уже был выставлен на продажу. Впрочем, вовремя нашелся меценат («Славянский дом»), который помог выкупить «бронзовых животных». Сейчас памятник забрали из мастерской. Он готов к установке.
Наверное считает, что приличные комментаторы здесь флудом занимаются, а не поддерживают интерес к теме спектром мнений.
Да, Андрей Поляков?
Вот если бы мы начали обзывать комментаторов или материться, то тогда бы Андрей наши комментарии точно не удалил.
Причем здесь " ситуация "? Если кто - то ненавидит кошек и собак - это не значит , что эти четвероногие не заслужили внимания.Есть же памятник "Доценту и его тройке " .Что ж теперь возмущаться , что увековечиваем преступников (хотя и вымышленных ) ? Композиция , как уже сказано выше , простая ,неброская и красивая.Чем больше таких скульптур в городе будет ( зверей , героям фильмов и мультфильмов ) - тем добрее мы будем .