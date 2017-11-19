Выбежавший на дорогу кабан стал причиной серьезного ДТП

ФОТО Еще один выезд "на встречку" - в Иванове

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18 ноября 2017 года на 38-м километре автодороги Иваново - Родники выскочивший из леса кабан кинулся под автомашину "ВАЗ-2115". Водитель, пытаясь избежать наезда, выехал на встречную полосу движения.В итоге произошло лобовое столкновение указанной машины с "Nissan Almera", которая ехала во встречном направлении.В результате столкновения пострадали оба водителя. У одного черепно-мозговая травма и перелом ребра. У второго ушиб запястья. Травмы также получили пассажиры "Nissan Almera".По сообщению отдела информации и общественных связей Управления МВД по Ивановской области, оба водителя были без признаков алкогольного опьянения, но пробы все же взяты.В этот же день ДТП произошло и на улице Смирнова в Иванове.Водитель автомашины "ВАЗ-2111" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущейся навстречу иномаркой "Hundai Sonata".Водитель "ВАЗ-2111" - мужчина 1970 г.р. - с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию.Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.