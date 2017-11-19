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Новости

вчера, 16:32

Выбежавший на дорогу кабан стал причиной серьезного ДТП

ФОТО Еще один выезд "на встречку" - в Иванове

18 ноября 2017 года на 38-м километре автодороги Иваново - Родники выскочивший из леса кабан кинулся под автомашину "ВАЗ-2115". Водитель, пытаясь избежать наезда, выехал на встречную полосу движения.
В итоге произошло лобовое столкновение указанной машины с "Nissan Almera", которая ехала во встречном направлении. 
В результате столкновения пострадали оба водителя. У одного черепно-мозговая травма и перелом ребра. У второго ушиб запястья. Травмы также получили пассажиры "Nissan Almera". 
По сообщению отдела информации и общественных связей Управления МВД по Ивановской области, оба водителя были без признаков алкогольного опьянения, но пробы все же взяты.

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В этот же день ДТП произошло и на улице Смирнова в Иванове. 
Водитель автомашины "ВАЗ-2111" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущейся навстречу иномаркой "Hundai Sonata".
Водитель "ВАЗ-2111" - мужчина 1970 г.р. - с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию.
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.  

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Ну и дела								
							
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  • вчера, 19:31
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							на кабана протокол составили ?  ну это прямо свинство какое-то								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 22:47
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							Эй, чудики, а есть видеозапись с кабаном? Или это выдумки того, кто на встречку вышел								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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