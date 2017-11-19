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вчера, 16:32
Выбежавший на дорогу кабан стал причиной серьезного ДТП
ФОТО Еще один выезд "на встречку" - в Иванове
18 ноября 2017 года на 38-м километре автодороги Иваново - Родники выскочивший из леса кабан кинулся под автомашину "ВАЗ-2115". Водитель, пытаясь избежать наезда, выехал на встречную полосу движения.
В итоге произошло лобовое столкновение указанной машины с "Nissan Almera", которая ехала во встречном направлении.
В результате столкновения пострадали оба водителя. У одного черепно-мозговая травма и перелом ребра. У второго ушиб запястья. Травмы также получили пассажиры "Nissan Almera".
По сообщению отдела информации и общественных связей Управления МВД по Ивановской области, оба водителя были без признаков алкогольного опьянения, но пробы все же взяты.
В этот же день ДТП произошло и на улице Смирнова в Иванове.
Водитель автомашины "ВАЗ-2111" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущейся навстречу иномаркой "Hundai Sonata".
Водитель "ВАЗ-2111" - мужчина 1970 г.р. - с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию.
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
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Комментарии (2)
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- Ну и делавчера, 19:31на кабана протокол составили ? ну это прямо свинство какое-то
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- максссвчера, 22:47Эй, чудики, а есть видеозапись с кабаном? Или это выдумки того, кто на встречку вышел