На трассе Иваново-Лежнево автобус переехал человека

Полиция говорит о двух версиях произошедшего





Смертельное ДТП случилось вечером 18 ноября на трассе Иваново-Лежнево около деревни Кукарино. Автобус «Ивеко» переехал тело человека. "Погибший мужчина был буквально раcкатан по дорожному полотну", - рассказал начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин. Автобус ехал из Иванова в Москву с 7 пассажирами. Никто из них не пострадал.

«Есть две версии произошедшего. Возможно, автобус наехал на уже кем-то сбитого пешехода. Согласно второй версии, погибший мужчина мог по каким-то причинам лежать на дорожном полотне, находясь в неадекватном состоянии», - говорится в сообщении официального представителя УМВД.

Личность погибшего устанавливается.

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