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Новости

вчера, 01:40

На трассе Иваново-Лежнево автобус переехал человека

Полиция говорит о двух версиях произошедшего


Смертельное ДТП случилось вечером 18 ноября на трассе Иваново-Лежнево около деревни Кукарино. Автобус «Ивеко» переехал тело человека. "Погибший мужчина был буквально раcкатан по дорожному полотну", - рассказал начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин. Автобус ехал из Иванова в Москву с 7 пассажирами. Никто из них не пострадал.

«Есть две версии произошедшего. Возможно, автобус наехал на уже кем-то сбитого пешехода. Согласно второй версии, погибший мужчина мог по каким-то причинам лежать на дорожном полотне, находясь в неадекватном состоянии», - говорится в сообщении официального представителя УМВД.

Личность погибшего устанавливается.



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Комментарии (18)

	


	

	

		
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  • 
								
									Вазик								
							
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  • вчера, 04:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А что сегодня на Смирнова произошло одиннадцатая вся развороченная от хундая была ?????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Может человеку просто плохо стало! Сердце или еще чего-нибудь случилось! А может бандиты выкинули из машины! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 13:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот за что надо наказывать! Вплоть до увольнения! В лучшем случае легкомысленное отношение к порученному делу, в худшем "Халатность" УК РФ !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • вчера, 15:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А куст с поликом дрыхнут в обнимку после вчерашнего, им не до новостей. :) Выходной у них типа, это мы за них пашем тут, чтоб рейтинг у них не падал. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вазик								
							
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  • вчера, 04:19
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    • 
										-1
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							Хендай мало-пострадал ,даже подушки не вскрылись ,не пристёгнутые были-,а одиннадцатая  где водитель вся в щи !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вазик								
							
    • 
							
  • вчера, 04:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Поворотов вроде Нет кто-то из них выехал навстречу что ли походу???????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вазик								
							
    • 
							
  • вчера, 05:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А мужика 99 процентов не кто не збивал  вышел из-автобуса мотанула как закурил  и упал ,а тут автобус и-пипец ,я летом наблюдал такую же картину перед пестяками ,он упал-и дело нет ни кому  хотел остоновится оттараканить его-на обочины-а все видят его-и объезжают  и только потом дошло пробка  маленькая-сийчас кончится а взади на скорости его и не заметят ,что произошло не  знаю ,я к  чему. Случай похожий  мы любители авто я в том числе едем на трассе окуратно смотрим-каждую ямку,а автобус там ездит каждый день втопил и прёт по маршрту-на автомате  для  него населённый пупкт  только-притормаживаеие  и опять попёр!!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый злюка								
							
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  • вчера, 11:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вазик..... Купи на рынке хоть немного мозгов... Можно даже попробовать от курицы. И когда вставишь их себе, постарайся подружиться с Великим и Могучим Русским Языком... Печаль..(((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 23:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Согласен)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 14:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пока сами на дороге не окажутся - всем всё равно! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вазик								
							
    • 
							
  • вчера, 16:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Понял дружище ,а то грешным делом огорчился на (Сунь хунь чай)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									кьюриосити								
							
    • 
							
  • вчера, 16:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Водитель тоже должен видеть то, что лежит на дороге. Это не внезапно появившийся из темноты пешеход. А если это что-то, что "размазать" нельзя? ДТП с пострадавшими пассажирами?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 18:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дело это, а вот какое стоит разобраться профессионалам. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • вчера, 23:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хитренькие) Было бы впрок! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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