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вчера, 01:40
На трассе Иваново-Лежнево автобус переехал человека
Полиция говорит о двух версиях произошедшего
Смертельное ДТП случилось вечером 18 ноября на трассе Иваново-Лежнево около деревни Кукарино. Автобус «Ивеко» переехал тело человека. "Погибший мужчина был буквально раcкатан по дорожному полотну", - рассказал начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин. Автобус ехал из Иванова в Москву с 7 пассажирами. Никто из них не пострадал.
«Есть две версии произошедшего. Возможно, автобус наехал на уже кем-то сбитого пешехода. Согласно второй версии, погибший мужчина мог по каким-то причинам лежать на дорожном полотне, находясь в неадекватном состоянии», - говорится в сообщении официального представителя УМВД.
Личность погибшего устанавливается.
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Комментарии (18)
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- Вазиквчера, 04:13А что сегодня на Смирнова произошло одиннадцатая вся развороченная от хундая была ?????
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- AlexeiYuristвчера, 12:46Может человеку просто плохо стало! Сердце или еще чего-нибудь случилось! А может бандиты выкинули из машины!
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- AlexeiYuristвчера, 13:37Вот за что надо наказывать! Вплоть до увольнения! В лучшем случае легкомысленное отношение к порученному делу, в худшем "Халатность" УК РФ !
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- Baxтанг Камикадзeвчера, 15:12А куст с поликом дрыхнут в обнимку после вчерашнего, им не до новостей. :) Выходной у них типа, это мы за них пашем тут, чтоб рейтинг у них не падал. :)
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- Вазиквчера, 04:19Хендай мало-пострадал ,даже подушки не вскрылись ,не пристёгнутые были-,а одиннадцатая где водитель вся в щи !
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- Вазиквчера, 04:26Поворотов вроде Нет кто-то из них выехал навстречу что ли походу???????
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- Вазиквчера, 05:01А мужика 99 процентов не кто не збивал вышел из-автобуса мотанула как закурил и упал ,а тут автобус и-пипец ,я летом наблюдал такую же картину перед пестяками ,он упал-и дело нет ни кому хотел остоновится оттараканить его-на обочины-а все видят его-и объезжают и только потом дошло пробка маленькая-сийчас кончится а взади на скорости его и не заметят ,что произошло не знаю ,я к чему. Случай похожий мы любители авто я в том числе едем на трассе окуратно смотрим-каждую ямку,а автобус там ездит каждый день втопил и прёт по маршрту-на автомате для него населённый пупкт только-притормаживаеие и опять попёр!!!!!!
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- Добрый злюкавчера, 11:25Вазик..... Купи на рынке хоть немного мозгов... Можно даже попробовать от курицы. И когда вставишь их себе, постарайся подружиться с Великим и Могучим Русским Языком... Печаль..(((
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- AlexeiYuristвчера, 23:59Согласен)
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- AlexeiYuristвчера, 14:24Пока сами на дороге не окажутся - всем всё равно!
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- Вазиквчера, 16:30Понял дружище ,а то грешным делом огорчился на (Сунь хунь чай)
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- кьюриоситивчера, 16:56Водитель тоже должен видеть то, что лежит на дороге. Это не внезапно появившийся из темноты пешеход. А если это что-то, что "размазать" нельзя? ДТП с пострадавшими пассажирами?
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- AlexeiYuristвчера, 18:38Дело это, а вот какое стоит разобраться профессионалам.
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- AlexeiYuristвчера, 23:33Хитренькие) Было бы впрок!