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18.11.2017 19:01
Из санатория «Решма» экстренно эвакуировали детей
А также взрослых и персонал
Сегодня около 17.10 в электрощите второго корпуса детского отделения санатория «Решма» в Кинешемском районе произошло короткое замыкание. Горения не было. Тем не менее, как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, были эвакуированы 16 детей и 18 взрослых.
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Комментарии (7)
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- sasha z18.11.2017 22:50Горения не было. Коротнуло в электрощите, сработала защита. Корпус погрузился в темноту. Всех вывели из корпуса. А если во внешних сетях (на улице) коротнет и отключится корпус, тоже всех выведут? Раньше не встречал такой бдительности, даже когда был в пионерском лагере и отключался весь лагерь, то все с фонариками сидели и не унывали. Вот если ноль "отвалился" (в трехфазной сети) то вот тут действительно опасно
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- Васька Непутевыйвчера, 12:01перебздели!!!))))))))) кругом одни враги и террористы... путинская стабильность в действии - сами себя уже боимся... довести страну до паранойи сможет не всякий гэбэшник... Путин действительно великий политик!!!
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- wadimychвчера, 12:44Васька, ты хороший для себя псевдоним взял - действительно непутевый! Дело не во врагах и террористах и даже, ты не поверишь, не в Путине! Элементарная забота о безопасности детей. Лучше перебздеть, чем недобздеть! А тебе похрен на детей, дай только языком своим поганым почесать!!!
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- Васька Непутевыйвчера, 13:11ну да, за безопасность этих детей даже в Сирии воюют с ИГИЛ!!!)))))))) надоели запутинские брехуны, доведшие страну до сумашествия!!!
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- ЗеленыйШрек1вчера, 17:58мда, с такими как ты у страны нет будущего. Навальновские лизуны. Ответишь за ложь своего политического педофила?
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- Васька Непутевыйвчера, 19:11а чем лучше путинские лизуны? ближе к корыту?
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- Незнайка в Ивановевчера, 17:25Ну нет никакой связи между детьми в Решме и "запутинскими брехунами".