Из санатория «Решма» экстренно эвакуировали детей

А также взрослых и персонал





Сегодня около 17.10 в электрощите второго корпуса детского отделения санатория «Решма» в Кинешемском районе произошло короткое замыкание. Горения не было. Тем не менее, как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, были эвакуированы 16 детей и 18 взрослых.

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