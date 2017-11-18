Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

18.11.2017 19:01

Из санатория «Решма» экстренно эвакуировали детей

А также взрослых и персонал


Сегодня около 17.10 в электрощите второго корпуса детского отделения санатория «Решма» в Кинешемском районе произошло короткое замыкание. Горения не было. Тем не менее, как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, были эвакуированы 16 детей и 18 взрослых.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 5336
  • 7







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (7)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 22:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Горения не было. Коротнуло в электрощите, сработала защита. Корпус погрузился в темноту. Всех вывели из корпуса. А если во внешних сетях (на улице)  коротнет и отключится корпус, тоже всех выведут? Раньше не встречал такой бдительности, даже когда был в пионерском лагере и отключался весь лагерь, то все с фонариками сидели и не унывали. Вот если ноль "отвалился" (в трехфазной сети) то вот тут действительно опасно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • вчера, 12:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							перебздели!!!))))))))) кругом одни враги и террористы... путинская стабильность в действии - сами себя уже боимся... довести страну до паранойи сможет не всякий гэбэшник... Путин действительно великий политик!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									wadimych								
							
    • 
							
  • вчера, 12:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Васька, ты хороший для себя псевдоним взял - действительно непутевый! Дело не во врагах и террористах и даже, ты не поверишь, не в Путине! Элементарная забота о безопасности детей. Лучше перебздеть, чем недобздеть! А тебе похрен на детей, дай только языком своим поганым почесать!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • вчера, 13:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну да, за безопасность этих детей даже в Сирии воюют с ИГИЛ!!!)))))))) надоели запутинские брехуны, доведшие страну до сумашествия!!!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • вчера, 17:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мда, с такими как ты у страны нет будущего. Навальновские лизуны. Ответишь за ложь своего политического педофила?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • вчера, 19:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а чем лучше путинские лизуны? ближе к корыту?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Незнайка в Иванове								
							
    • 
							
  • вчера, 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну нет никакой связи между детьми в Решме и "запутинскими брехунами".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •