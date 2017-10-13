"ГУБЕРНИЯ. Итоги": поддельные документы для новостройки и суперкооператив для фермеров

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СМОТРИТЕ В СУББОТУ НА БАРСЕ в программе "Губерния. Итоги":



Ивановская мэрия ввела в эксплуатацию новостройку на основе поддельных документов

Гринвиль мрак. Инвестора обвиняют в многомиллиардных хищениях, а застройщик скрывается



Чиновники предлагают ивановским фермерам создать суперкооператив.

Но им некогда – они сражаются за субсидии

Спецрепортаж – о битве селян с торговыми сетями и странными законами



Почки сердце печень Откуда для ивановцев берут человеческие органы на пересадку

По умолчанию сегодня возможно изъятие органов

До плановой операции не доживает 60% пациентов



"ГУБЕРНИЯ. Итоги".

Смотрите расширенный выпуск только на телеканале "Барс".



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