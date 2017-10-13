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Новости
17.11.2017 21:32
"ГУБЕРНИЯ. Итоги": поддельные документы для новостройки и суперкооператив для фермеров
ВИДЕО
СМОТРИТЕ В СУББОТУ НА БАРСЕ в программе "Губерния. Итоги":Суббота, 18 ноября
Ивановская мэрия ввела в эксплуатацию новостройку на основе поддельных документов
Гринвиль мрак. Инвестора обвиняют в многомиллиардных хищениях, а застройщик скрывается
Чиновники предлагают ивановским фермерам создать суперкооператив.
Но им некогда – они сражаются за субсидии
Спецрепортаж – о битве селян с торговыми сетями и странными законами
Почки сердце печень Откуда для ивановцев берут человеческие органы на пересадку
По умолчанию сегодня возможно изъятие органов
До плановой операции не доживает 60% пациентов
"ГУБЕРНИЯ. Итоги".
Смотрите расширенный выпуск только на телеканале "Барс".
ПРЕМЬЕРНЫЕ ЭФИРЫ ПРОГРАММЫ:
Ивановская мэрия ввела в эксплуатацию новостройку на основе поддельных документов
Гринвиль мрак. Инвестора обвиняют в многомиллиардных хищениях, а застройщик скрывается
Чиновники предлагают ивановским фермерам создать суперкооператив.
Но им некогда – они сражаются за субсидии
Спецрепортаж – о битве селян с торговыми сетями и странными законами
Почки сердце печень Откуда для ивановцев берут человеческие органы на пересадку
По умолчанию сегодня возможно изъятие органов
До плановой операции не доживает 60% пациентов
"ГУБЕРНИЯ. Итоги".
Смотрите расширенный выпуск только на телеканале "Барс".
ПРЕМЬЕРНЫЕ ЭФИРЫ ПРОГРАММЫ:
18:00, 21:00, 24:00 - на телеканале "БАРС"
18:30 - на телеканале "7х7"
19:00 - на телеканале "ТНТ-Иваново"
Воскресенье, 19 ноября:
18:00, 21:00, 24:00 - на телеканале "БАРС"
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- Lorted18.11.2017 03:42"Глава Хакасии Виктор Зимин посоветовал бедным муниципалитетам выживать самим: «Сварите тушенку, на рынке продайте. Бабушек сконцентрируйте. Вы же в тайге живете, соберите ягоды, продайте», — сказал Зимин в ходе прямой линии с жителями."
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- Nemesis18.11.2017 17:22"Гринвиль мрак" - это точно)