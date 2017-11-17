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17.11.2017 20:10

ПОСЛУШАЙТЕ! Власти на местах: бессилие или безразличие?

ВИДЕО


Какое-то удивительное бессилие власти мы наблюдаем в ситуации с многоквартирным домом на Октябрьской улице в Кохме. Дом никак не начнут топить. 9 этажей, 3 подъезда, более 100 квартир. Простите, но это ЧС в отдельно взятом муниципалитете.

Да, не все квартиры выкуплены. Но дом сдан в эксплуатацию почти год назад. И там живут люди. Кто-то из новоселов съехал - благо есть куда или деньги на съём есть, но есть и те, кому просто некуда идти. И среди них семьи с детьми.

Мы с лета делаем репортажи о проблемном полукомплексе «Благовещенский». Каждый раз получаем комментарии о том, как чиновники и служащие других госконтор грудью бросаются на решение проблемы. Но ничего не меняется…

О том, почему местная власть полгода пыталась организовать теплоснабжение одного единственного дома, но оказалась не в состоянии это сделать – в комментарии Татьяны Прокопенко.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (14)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 20:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							   Вы бы нам телезрителям лучше рассказали, почему с сайта IN исчезла новость от ньюсмейкера-адвоката Оскара Черджиева, который заявил, как давили органы на студента по краже платёжного терминала - ivanovonews. ru/news/detail. php?id=873514 .
    
   Программа канала «По горячим следам» сегодня эту операцию поиска преступника никак не осветила. Как дело то было тов. п-к Радостин? 
    
Проясните, пожалуйста, а то и неясно кому верить: адвокату или всей ивановской полиции? 
    
Редакция сайта почему-то умыла руки по этому кейсу, словно информация не подтвердилась. А может быть она вообще не перепроверялась. Зачем тогда её было публиковать в «новостях»?
    
А студента тем временем ждёт тюряга. Наверное, эта тема сегодня важнее гаражных скандалов, рассказов о «юном отряде полиции», лучшем участковом города …
    
На кону всё-таки судьба человека. 
    
Иначе на ум приходит такой вот заголовок:
    

    
СМИ на местах: равнодушие или неформат для сайта?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 20:49
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										0
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							Согласен. Есть такие случаи. Наверно просто надо на что-то жить. Бизнес есть бизнес. Кушать всем хочется всегда. Это нормально. Надо думать об этом. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 20:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ивановскую полицию всю поголовно тоже особо защищать не стоит. Если посмотреть на историю публикаций про наших полицейских, то действительно проблемы в полиции есть! И было бы правильно от них не отказываться, а решать.   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex100								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 10:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чё комент потёрли? Вчём причина отсутствия отопления?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex100								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 10:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чё комент потёрли? Вчём причина отсутствия отопления?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 16:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Денег нет, держитесь, и всего Вам.
    
Ставите узел учета, и платите в 2 раза меньше, первоначально придётся вложиться, но за то потом будете платить за горячий теплоноситель а не за 25-38 градусов, который Вам подают через зауженый конус, специально чтоб не расходовать бабло на отопление рабов-нищебродов.
    
 - Помните, конусом может оказаться и Ваш стояк, которому лет 30, и дырка в нем миллиметра полтора.
    
 - Но если трубы буквально вчера меняли, хоть 10 лет назад, но тепла нет - это поставщик тепла урезал Вам тепло, - меняйте конус - будет щасье!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tredort								
							
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  • 18.11.2017 16:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							В Краснодаре прошёл крестный ход сотрудников ГИБДД против аварий на дорогах.
    

    
В Калифорнии презентовали новый серийный электрокар Tesla Model 3.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Колdун								
							
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  • 18.11.2017 20:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							- У нас тут аварийный участок. Что делаем?
    
- Ограничиваем скорость, ставим пункт ДПС.
    
- Бред! Вы уволены!
    
- Проведем крестный ход?
    
- Точно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Nemesis								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 17:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Можно про местную власть конкретно, в лицах. Народ должен знать радеющих за них пусть не в лицо, но хотя бы по фамилиям								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									илья123								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 17:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Они регулярно меняются чтобы статью не словить. Такчто конкретных лиц нет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									илья123								
							
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  • 18.11.2017 17:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Это такая забава. Садишься косячишь и быстро сливаешься. Кто успел, того не поймали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kj_3331								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 17:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В 2013 году с убедительным перевесом Роберт Мугабе выиграл шестые президентские выборы подряд.
    

    
В 2017 году на всю страну не нашлось ни одного человека, который был бы готов за него вступиться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBП								
							
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  • 18.11.2017 20:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Скоро и у нас просить будут-с.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBП								
							
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  • 18.11.2017 21:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Последних друзей теряем.
    
А он нас за Крым поддержал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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