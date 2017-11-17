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ПОСЛУШАЙТЕ! Власти на местах: бессилие или безразличие?
Какое-то удивительное бессилие власти мы наблюдаем в ситуации с многоквартирным домом на Октябрьской улице в Кохме. Дом никак не начнут топить. 9 этажей, 3 подъезда, более 100 квартир. Простите, но это ЧС в отдельно взятом муниципалитете.
Да, не все квартиры выкуплены. Но дом сдан в эксплуатацию почти год назад. И там живут люди. Кто-то из новоселов съехал - благо есть куда или деньги на съём есть, но есть и те, кому просто некуда идти. И среди них семьи с детьми.
Мы с лета делаем репортажи о проблемном полукомплексе «Благовещенский». Каждый раз получаем комментарии о том, как чиновники и служащие других госконтор грудью бросаются на решение проблемы. Но ничего не меняется…
О том, почему местная власть полгода пыталась организовать теплоснабжение одного единственного дома, но оказалась не в состоянии это сделать – в комментарии Татьяны Прокопенко.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Программа канала «По горячим следам» сегодня эту операцию поиска преступника никак не осветила. Как дело то было тов. п-к Радостин?
Проясните, пожалуйста, а то и неясно кому верить: адвокату или всей ивановской полиции?
Редакция сайта почему-то умыла руки по этому кейсу, словно информация не подтвердилась. А может быть она вообще не перепроверялась. Зачем тогда её было публиковать в «новостях»?
А студента тем временем ждёт тюряга. Наверное, эта тема сегодня важнее гаражных скандалов, рассказов о «юном отряде полиции», лучшем участковом города …
На кону всё-таки судьба человека.
Иначе на ум приходит такой вот заголовок:
СМИ на местах: равнодушие или неформат для сайта?
Ставите узел учета, и платите в 2 раза меньше, первоначально придётся вложиться, но за то потом будете платить за горячий теплоноситель а не за 25-38 градусов, который Вам подают через зауженый конус, специально чтоб не расходовать бабло на отопление рабов-нищебродов.
- Помните, конусом может оказаться и Ваш стояк, которому лет 30, и дырка в нем миллиметра полтора.
- Но если трубы буквально вчера меняли, хоть 10 лет назад, но тепла нет - это поставщик тепла урезал Вам тепло, - меняйте конус - будет щасье!
В Калифорнии презентовали новый серийный электрокар Tesla Model 3.
- Ограничиваем скорость, ставим пункт ДПС.
- Бред! Вы уволены!
- Проведем крестный ход?
- Точно!
В 2017 году на всю страну не нашлось ни одного человека, который был бы готов за него вступиться.
А он нас за Крым поддержал.