ПОСЛУШАЙТЕ! Власти на местах: бессилие или безразличие?

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Какое-то удивительное бессилие власти мы наблюдаем в ситуации с многоквартирным домом на Октябрьской улице в Кохме. Дом никак не начнут топить. 9 этажей, 3 подъезда, более 100 квартир. Простите, но это ЧС в отдельно взятом муниципалитете.

Да, не все квартиры выкуплены. Но дом сдан в эксплуатацию почти год назад. И там живут люди. Кто-то из новоселов съехал - благо есть куда или деньги на съём есть, но есть и те, кому просто некуда идти. И среди них семьи с детьми.

Мы с лета делаем репортажи о проблемном полукомплексе «Благовещенский». Каждый раз получаем комментарии о том, как чиновники и служащие других госконтор грудью бросаются на решение проблемы. Но ничего не меняется…

О том, почему местная власть полгода пыталась организовать теплоснабжение одного единственного дома, но оказалась не в состоянии это сделать – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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