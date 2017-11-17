Вячеслав Зайцев открыл в Иванове свою выставку вечерних ансамблей





Сегодня, 17 ноября, в музее ивановского ситца в рамках XXV Международного «Текстильного салона» открылась выставка авторского костюма и фотоживописи «Вячеслав Зайцев. Экспромт». Свои работы публике представил сам мэтр мировой моды, кутюрье, художник, поэт, президент Московского Дома Моды, член Союза художников РФ, Лауреат государственной премии, Почетный гражданин Парижа и Иванова Вячеслав Зайцев.

В экспозиции «Вячеслав Зайцев. Экспромт» представлены ансамбли для вечера. Как отметили участники выставки, «коллекция «Экспромт» наполнена королевским изяществом, величием и красотой. Все модели, несмотря на жанровое многообразие, отличает единство и общность художественных приемов, в которых безошибочно угадывается стиль Вячеслава Зайцева».

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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