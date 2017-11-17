Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

17.11.2017 18:22

Вячеслав Зайцев открыл в Иванове свою выставку вечерних ансамблей


Сегодня, 17 ноября, в музее ивановского ситца в рамках XXV Международного «Текстильного салона» открылась выставка авторского костюма и фотоживописи «Вячеслав Зайцев. Экспромт». Свои работы публике представил сам мэтр мировой моды, кутюрье, художник, поэт, президент Московского Дома Моды, член Союза художников РФ, Лауреат государственной премии, Почетный гражданин Парижа и Иванова Вячеслав Зайцев.

В экспозиции «Вячеслав Зайцев. Экспромт» представлены ансамбли для вечера. Как отметили участники выставки, «коллекция «Экспромт» наполнена королевским изяществом, величием и красотой. Все модели, несмотря на жанровое многообразие, отличает единство и общность художественных приемов, в которых безошибочно угадывается стиль Вячеслава Зайцева».

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: мода Вячеслав Зайцев выставка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 835
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации