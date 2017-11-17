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Новости

17.11.2017 17:42

Ивановская мэрия расторгла договор со скандально известным застройщиком


У скандально известного застройщика - компании «Верамарк» - мэрия через суд отобрала землю. Речь идет об участке на улице 10-й Проезд в Иванове. Он был сдан в аренду еще в мае 2015 года под строительство многоэтажки. Чуть позже «Верамарк» получил разрешение на строительство, но жилой комплекс «Малина» на этом месте так и не появился.

«Организация не оплачивала арендную плату. Задолженность с даты заключения договора составляла более 15 млн рублей. Также участок не был освоен. За эти 3 года вырыт только котлован, больше никаких действий не было произведено. В связи с тем, что накопились большие долги и застройщик не ведет застройку территории, администрация обратилась в суд за расторжением данного договора аренды», - прокомментировала IvanovoNews главный специалист земельно-правового отдела Надежда Киршина.



ключевые слова: застройщик земельный участок аренда договор
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									макссс								
							
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  • 18.11.2017 22:07
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										+1
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							Хахахахах)))  хороша наша мэрия. Им бабло должны, а они только договор расторгли. Видать попитались неплохо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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