Ивановская мэрия расторгла договор со скандально известным застройщиком





У скандально известного застройщика - компании «Верамарк» - мэрия через суд отобрала землю. Речь идет об участке на улице 10-й Проезд в Иванове. Он был сдан в аренду еще в мае 2015 года под строительство многоэтажки. Чуть позже «Верамарк» получил разрешение на строительство, но жилой комплекс «Малина» на этом месте так и не появился.

«Организация не оплачивала арендную плату. Задолженность с даты заключения договора составляла более 15 млн рублей. Также участок не был освоен. За эти 3 года вырыт только котлован, больше никаких действий не было произведено. В связи с тем, что накопились большие долги и застройщик не ведет застройку территории, администрация обратилась в суд за расторжением данного договора аренды», - прокомментировала IvanovoNews главный специалист земельно-правового отдела Надежда Киршина.

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