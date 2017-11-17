Первая ночь с девушкой закончилась для кинешемца печально

Мужчина лишился самого ценного





Кинешемец в одном из баров города познакомился с девушкой и пригласил ее к себе домой. Проснувшись утром, мужчина увидел, что гостья отсутствует. Тогда он решил проверить, все ли вещи на месте. Обнаружив пропажу ноутбука, золотых изделий и 50 тысяч рублей, потерпевший обратился за помощью в полицию.

Оперативники быстро установили личность подозреваемой и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 28-летняя жительница Костромской области. Задержанная в содеянном призналась и написала явку с повинной. Похищенное полицейскими изъято и будет возвращено законному владельцу.

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