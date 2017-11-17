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Новости

17.11.2017 17:14

Первая ночь с девушкой закончилась для кинешемца печально

Мужчина лишился самого ценного


Кинешемец в одном из баров города познакомился с девушкой и пригласил ее к себе домой. Проснувшись утром, мужчина увидел, что гостья отсутствует. Тогда он решил проверить, все ли вещи на месте. Обнаружив пропажу ноутбука, золотых изделий и 50 тысяч рублей, потерпевший обратился за помощью в полицию.

Оперативники быстро установили личность подозреваемой и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 28-летняя жительница Костромской области. Задержанная в содеянном призналась и написала явку с повинной. Похищенное полицейскими изъято и будет возвращено законному владельцу.



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Комментарии (49)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 17:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 17:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так ночь была "Первой" для кого: для него или для нее?
    
Этот уход по-английски многое бы обьяснил.
    
:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									astr								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 17:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а я то уж подумал...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я кстати тоже))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 17:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Насколько просто у нас девушкам не хватает любви) Вот и новости такие идут)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ценнее могут быть только йайцы)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Видать для автора этой статьи самое ценное в жизни 50000 руб.чем свой член.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А если его не было то как?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Здесь чего всё Богородское сидит?)))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Часть из Богородского пишет, часть еще не выловили (гуляет свободно) )))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё-не всё, а мой клонёнок, мог и такое сотворить, а 50 тыр в кассе украл на лечение себя :) Пишет санитарки там одни. :) Да им по 70 годков в среднем. :) Сбежал на волю, наобещал, что он Наполеон и затащил. :) А когда позорное действо закончилось оказалось, что 50 тыр пропали. :) Не уж не не понятно?. :) Тут и Коломбу не надо. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эх какая у вас высокая самооценка. Ваш клон, клонёнок и т.д. С Папой Римским не знакомы?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не пора ли навестить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 21:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я тебя сам навещу хоть на богородском кладбище. :) Пердак будешь потом у чеченов зашивать, а они не умеют. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 22:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо бы на тебя в ФСБ пожаловаться) Как же ты тут русский народ унижаешь, а? Не защемило негде ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 01:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тюю, вона как. :) Чуть что и туда, к мамке под подол, чушило. :) А ты напиши, давай и посмотрим. :) А причем тут твой гзуский народ.. хотя там и расскажешь, юрилло опущенное. :):)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 02:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как же так земля то тебя носит? Не проваливаешься?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 02:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ладно не волнуйся. Всё само собой сложится)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В Ватикане сейчас плюс 16, ясно)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 21:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А в Рейкьвике -2, пасмурно и хочется чтоб вы с папой римским меня обслужили. :) Но вам же религия не позволяет в рот брать и в жопу давать. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Иваново никогда не перестанет удивлять!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ruadmin								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а есть счастливые города, где все хорошо :) Молочные реки и кисельные берега :) Свалите уже скорее туда :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ruadmin								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а есть счастливые города, где все хорошо :) Молочные реки и кисельные берега :) Свалите уже скорее туда :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ruadmin								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а есть счастливые города, где все хорошо :) Молочные реки и кисельные берега :) Свалите уже скорее туда :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ruadmin								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а есть счастливые города, где все хорошо :) Молочные реки и кисельные берега :) Свалите уже скорее туда :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ruadmin								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а есть счастливые города, где все хорошо :) Молочные реки и кисельные берега :) Свалите уже скорее туда :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ruadmin								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а есть счастливые города, где все хорошо :) Молочные реки и кисельные берега :) Свалите уже скорее туда :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот так вот! Как речь зашла о девушка, так сразу свалите! Ай я яй!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									lokium1828								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 20:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ruadmin - старинный едросовский пидор..;) что там комп глючит уёбок? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Останется только один - "Горец"))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И все девушки соответственно его )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									hsif								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							очень важная информация...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Потом будет конкурс на лучшую жену года) Будет много проигравших и злых, все уйдут в заплыв ) Ой чего то сегодня настроение хорошее)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							После заплыва, смех разбирает, сил нет)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фома								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							..а вторая?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вторая пойдет и купить себе резиновую жвачку) или что-то другое)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							купит)) Вот такая грустная сказка. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Quinso								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 20:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Найс кликбэйт конечно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Владимир Pavlinov								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 20:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это не грустно, это печально!)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Муся								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 21:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну вот, я то думала тут  хирургией пахнет, а тут самое ценное это вещи и деньги, а потом ругается что у нас век потребительский начался, для человека самое ценное это жизнь, здоровье, любовь  и т.п., но никак не 50000 и ноутбук								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 21:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Угу)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 22:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							" - Предлагаю ударить Сэма по самому больному.
    
  - По яйцам?!
    
  - Нет. По кошельку. " (С) Безжалостные люди :)
    
 
    
Ну что же вы сразу о плохом-то? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 22:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вахтанг, смотрю замечания воспринимаете правильно, стали использовать интересные высказывания)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 22:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Но к сожалению, невезде								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 01:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мои замечания - не мои. :) Но рот тебе придется раскрывать широко, чтобы их воспринять. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 01:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Обоссался клонёнок, фуу. :) Из богородского тебя не вынут , не парься.:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 22:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто чего хотел, то и получил (до пробуждения).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 22:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надеюсь он хоть её отчпокал пару раз								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 23:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну тогда он на алименты попал - есть протокол, факт совокупления зафиксирован, подтверждён в том числе, и его заявлением о краже. :) А ей максимум 3 условно - ущерб возмещён, в содеянном созналась. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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