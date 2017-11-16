В департаменте соцзащиты прокомментировали информацию о нарушениях в кинешемском психоневрологическом интернате





Ранее мы сообщали, что Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила коллективная жалоба из кинешемского психоневрологического интерната «Новинки». На ее основании в медучреждении была проведена проверка условий содержания и материально-бытового обеспечения (результаты проверки можно узнать здесь).

Сегодня в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области прокомментировали информацию о выявлении нарушений в Кинешемском психоневрологическом интернате «Новинки». Приводим текст комментария полностью.

«В Кинешемском психоневрологическом интернате «Новинки» проживают граждане, страдающие хроническими психическими расстройствами, а также граждане из числа ранее осужденных (в специальном отделении) – всего 406 человек.

В ходе проверки Уполномоченного по правам человека в Ивановской области Н.Л. Ковалевой в отделении № 1 интерната выявлен ряд нарушений. Необходимо отметить, что данное отделение предназначено для граждан с наиболее тяжелыми психическими расстройствами, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении. В нем проживают 54 человека.

В силу тяжести состояния здоровья проживающих граждан мебель наиболее часто выходит из строя. Недостающее количество прикроватных тумбочек будет приобретено в 1 квартале 2018 года. Средства на их приобретение предусмотрены.

Департаментом социальной защиты населения Ивановской области проанализирована ситуация с обеспечением проживающих одеждой, обувью и головными уборами, предметами личной гигиены.

Установлено, что все граждане, проживающие в отделении, обеспечены одеждой, обувью, головными уборами по сезону в полном объеме. Часть одежды хранится в отделении, часть – на складе, так как одновременно все граждане на прогулку не выходят.

Средства личной гигиены (зубные щетки) имеются в отделении на каждого проживающего. Учитывая состояние здоровья граждан, их личные зубные щетки хранятся у медицинского персонала, который осуществляет контроль, а в ряде случаев и непосредственную помощь в проведении данной гигиенической процедуры.

Следует отметить, что в рамках проверки были посещены приемно-карантинное, социально-реабилитационное и специальное отделения. Проверяющими отмечено, что проводится большой ремонт отделений, облагораживается территория интерната. Проживающие в интернате отметили хорошее питание, наличие в меню разнообразной молочной продукции, фруктов, соков».

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