В Иванове женщина, спасаясь от агрессивного мужа, бросилась в реку и переплыла ее

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего





На одной из Камвольных улиц в Иванове произошел конфликт, участницей которого стала местная жительница. Она, вероятно, спасаясь от агрессивного мужчины, сумела переплыть Уводь. Уже на другом берегу реки женщина попросилась в один из частных домов, где её приняли. Очевидцы произошедшего вызвали полицию и скорую помощь.

В настоящее время женщина госпитализирована. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

