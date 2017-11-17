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17.11.2017 16:02
В Иванове женщина, спасаясь от агрессивного мужа, бросилась в реку и переплыла ее
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего
На одной из Камвольных улиц в Иванове произошел конфликт, участницей которого стала местная жительница. Она, вероятно, спасаясь от агрессивного мужчины, сумела переплыть Уводь. Уже на другом берегу реки женщина попросилась в один из частных домов, где её приняли. Очевидцы произошедшего вызвали полицию и скорую помощь.
В настоящее время женщина госпитализирована. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (8)
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- AlexeiYurist17.11.2017 16:12А куда госпитализирована? Не в Богородское?
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- AlexeiYurist17.11.2017 16:15Так то можно из Богородского новости вещать) Без обид.
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- Миха7917.11.2017 18:24Надеемся это дочь Чапая не под утро домой пришла с гулянки?
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- droop17.11.2017 19:18Судя по местности, сиганула в самом широком месте...))) Там же мост рядом...
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- sasha z17.11.2017 21:55Бежала рискуя жизнью, что бы спасти жизнь
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- AlexeiYurist17.11.2017 22:28Это она врачу рассказывала?
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- AlexeiYurist17.11.2017 22:29Как же так надо мужика довести, чтобы потом в речку купаться в ноябре лезть) да... да...
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- Ну и делавчера, 19:29новость сообщается так , как будь -то она с перепугу Ла-Манш переплылв