Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

17.11.2017 16:02

В Иванове женщина, спасаясь от агрессивного мужа, бросилась в реку и переплыла ее

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего


На одной из Камвольных улиц в Иванове произошел конфликт, участницей которого стала местная жительница. Она, вероятно, спасаясь от агрессивного мужчины, сумела переплыть Уводь. Уже на другом берегу реки женщина попросилась в один из частных домов, где её приняли. Очевидцы произошедшего вызвали полицию и скорую помощь.

В настоящее время женщина госпитализирована. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: муж жена конфликт река полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 4424
  • 8







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (8)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 16:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А куда госпитализирована? Не в Богородское? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 16:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так то можно из Богородского новости вещать) Без обид. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надеемся это дочь Чапая не под утро домой пришла с гулянки?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Судя по местности, сиганула в самом широком месте...))) Там же мост рядом...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 21:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бежала рискуя жизнью, что бы спасти  жизнь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 22:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это она врачу рассказывала? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 22:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как же так надо мужика довести, чтобы потом в речку купаться в ноябре лезть) да... да...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ну и дела								
							
    • 
							
  • вчера, 19:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							новость сообщается так , как  будь -то она с перепугу  Ла-Манш  переплылв 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •