Назван лучший участковый полиции города Иваново

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Сегодня, 17 ноября, в администрации областного центра состоялась торжественная встреча, приуроченная к 94-ой годовщине образования службы участковых уполномоченных полиции. На нее были приглашены лучшие участковые города и члены добровольных дружин по охране правопорядка.

В ходе встречи мэр вручил диплом победителю городского конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции города Иваново». В этом году лучшим признан старший участковый уполномоченный Советского ОВД города Иваново майор полиции Дмитрий Фирсов.

Также за положительные результаты работы ряду участковых были вручены благодарственные письма городской администрации.

За активное участие в охране общественного порядка этой же награды удостоены члены добровольных народных дружин.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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