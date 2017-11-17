Новости
Назван лучший участковый полиции города Иваново
Сегодня, 17 ноября, в администрации областного центра состоялась торжественная встреча, приуроченная к 94-ой годовщине образования службы участковых уполномоченных полиции. На нее были приглашены лучшие участковые города и члены добровольных дружин по охране правопорядка.
В ходе встречи мэр вручил диплом победителю городского конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции города Иваново». В этом году лучшим признан старший участковый уполномоченный Советского ОВД города Иваново майор полиции Дмитрий Фирсов.
Также за положительные результаты работы ряду участковых были вручены благодарственные письма городской администрации.
За активное участие в охране общественного порядка этой же награды удостоены члены добровольных народных дружин.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
- оцените новость:
-
(0)
- 2488
- 15
Комментарии (15)
-
- AlexeiYurist17.11.2017 15:58Лучший участковый! Как громко! Хоть бы написали, что лучший в 2017 году! А то другим стремиться к нечему будет) Диплом еще дали!
-
- AlexeiYurist17.11.2017 15:59Куда смотрят когда подписывают непонятно!
-
- AlexeiYurist17.11.2017 16:01Пора теперь увольнять. Стремиться больше не надо быть лучшим. Всё в кармане. Завтра можно начинать хулиганить!
-
- AlexeiYurist17.11.2017 16:07А потом спрашивают, а почему у нас статистики кривая по уголовным делам? Почему так много тяжких и особо тяжких. Наверно потому что лучшим участковых не положено вовремя профилактическую беседу проводить. Они лучшие и так!
-
- Alex10017.11.2017 16:42Юрист - опохмелись.
-
- AlexeiYurist17.11.2017 17:44Задело да? Не переживайте!
-
- AlexeiYurist17.11.2017 17:44Кто еще тут с Вами профилактическую беседе проведёт если не я)
-
- Вахтанг Камикадзе17.11.2017 18:37Самолечение здесь похоже, уже не поможет. :) Требуется помощь профессионалов. :)
-
- AlexeiYurist17.11.2017 18:38Конечно)
-
- Alex10017.11.2017 20:57Отпустило?
-
- AlexeiYurist17.11.2017 21:23Вы всё переживаете). Просто эту глупость как лучший участковый я лет 10 уже вижу, а Администрации никто не может подсказать, что надо ставить год не только в дате)
-
- AlexeiYurist17.11.2017 21:25Чтобы был дух соревнования, а не блат и всякая фигня такая, которая мешает...
-
- AlexeiYurist17.11.2017 21:27хорошо выполнять свою работу!
-
- libero7417.11.2017 23:21Дмитрий, не слушай злые языки. С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ. Помним еще по Октябрьскому РОВД.
-
- AlexeiYurist17.11.2017 23:28Злые языки ему приходится слушать по выбранной профессии. Я например, зла не желал и не желаю. )