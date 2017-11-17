В Кинешемском районе проводится конкурс ёлочных игрушек в форме валенка





В Кинешемском районе стартовал конкурс ёлочных игрушек, приуроченный ко второму Всероссийскому фестивалю русского валенка. Фестиваль состоится 16 декабря на Базарной площади города Наволоки.

В конкурсе принимают участие все желающие воспитанники детских садов, учащиеся школ. На конкурс может быть заявлен как коллектив, так и отдельный автор ёлочной игрушки, которая может быть выполнена в разных стилях в форме валенка. Работы принимаются до 12 декабря.

Лучшие игрушки украсят районную новогоднюю ёлку, авторы получат специальные дипломы Управления образования Кинешемского района. Кроме того, всем участникам конкурса вручат подарочные купоны для праздничного розыгрыша призов, который пройдёт во время фестиваля русского валенка в Наволоках.

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